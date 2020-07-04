Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının verilerine göre 2020 Mayıs sonu itibariyle kurulu güç 91 bin... - Son Dakika
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının verilerine göre 2020 Mayıs sonu itibariyle kurulu güç 91 bin...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının verilerine göre 2020 Mayıs sonu itibariyle kurulu güç 91 bin 932 megavata yükselirken, hidroelektrikten üretilen elektrik enerjisinin kurulu gücü ise 29 bin 15 megavat oldu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının verilerine göre 2020 Mayıs sonu itibariyle kurulu güç 91 bin 932 megavata yükselirken, hidroelektrikten üretilen elektrik enerjisinin kurulu gücü ise 29 bin 15 megavat oldu. - ANKARA
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4.07.2020 16:59:28. #1.13#
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