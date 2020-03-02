Enerji ve ulaşımın sosyal yönleri Azerbaycan'da tartışıldı - Son Dakika

Azerbaycan'da düzenlenen Bölgesel Sürdürülebilir Kalkınma Yönetiminde Enerji ve Ulaşım Konferansı'nda, Türkiye ve Azerbaycan'dan akademisyenler enerji ve ulaşımın sosyal yönlerini ele aldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Kamu Yönetimi Akademisi ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından ortaklaşa yapılan konferansta, bölgesel enerji ve ulaşım ağlarının kamu yönetimi, toplumsal ve kültürel hayat, sürdürülebilir kalkınma ekonomisi ve uluslararası ilişkiler üzerindeki etkileri tartışıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Kamu Yönetimi Akademisi'ndeki konferans kapsamında, "Enerji ve Ulaştırma Alanında Devlet Politikası" ve "Bölgenin Enerji ve Ulaştırma Ağlarının Sosyal ve Kültürel Hayata Etkisi" başlıklı oturumlar yapıldı.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Onur Önder Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ve Azerbaycan'ın enerji ve ulaşımı, bölgede bir iş birliği unsuruna dönüştürdüğünü vurguladı.

İki ülkenin ortak stratejisiyle enerjinin aynı zamanda bir refah unsuruna da dönüştüğünü kaydeden Aslan, enerji ve ulaşımın sadece bir mühendislik meselesi değil aynı zamanda sosyal, siyasi, kültürel ve iktisadi tarafı da olan bir mesele olduğunu söyledi.

Aslan, akademisyenlerin bu konunun sosyal yönlerini tartışması gerektiğini belirterek, "Tartıştıkça iki ülkenin siyaset ve bürokrasisi için önemli bir fikir kaynağı olacaktır. Enerji ve ulaşımın fikri temellerini tartışıyor ve bir gelecek vizyonu ortaya koymamız gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

TANAP'ın geçtiği bölgeler, bundan sosyoekonomik olarak faydalandı

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul da Türkiye ve Azerbaycan'ın ortaklaşa gerçekleştirdiği Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) projesinin Türkiye'ye ek doğal gaz sağlamanın yanı sıra geçtiği bölgelerdeki insanların hayatlarını da etkilediğini söyledi.

Tonbul, "Boru hattının geçtiği iller, ilçeler ve köyler bundan sosyoekonomik olarak faydalandı. Buralarda kamulaştırmalar yapıldı. Yol güzergahları belli oldu. Sadece il merkezleri değil ilçe merkezleri de doğal gazdan istifade ederek daha iyi ısınma imkanına kavuştu." dedi.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mine Özyurt Kılıç ise düzenlenen bu konferansla enerji ve ulaşım alanlarına sosyal açıdan ışık tutmayı amaçladıklarını kaydetti.

Konunun daha önce başka açılardan da incelendiğini hatırlatan Kılıç, "Biz, enerji ve ulaşım politikalarının kültürel hayatımızı nasıl etkilediğini düşüneceğiz." ifadelerini kullandı.