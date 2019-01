Enerji Verimliliği Çocuklara Çizgi Romanla Anlatılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerjinin öneminin öğrencilere küçük yaşlardan itibaren aşılanabilmesi ve enerji tüketiminde verimlilik konusunda farkındalık oluşturmak için çocuklara özel bir çizgi roman dergisi hazırladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in talimatıyla çocuklara enerjiyi anlatabilmek için yeni bir çalışma başlatıldı. Çocuklarda enerji kaynakları, elektriğin üretimi, çevre ve enerji ilişkisi, enerji verimliliği gibi konularda farkındalık ve bilinç oluşturmak isteyen Enerji Bakanlığı, çocukların eğlenerek öğrenmeleri amacıyla "Ali'nin Enerji Serüveni" adlı bir dergi hazırladı. Bakanlık ekibi, aynı zamanda çocukların kendilerini özdeşleştirecekleri bir karakterle araştırmaya, bilime ilgi duymaya teşvik etmeyi de amaçladı.



PEDAGOGLARDAN TAM NOT ALDI 4. sınıftaki öğrencilere dağıtılacak dergi pedagoglardan tam not alırken, bakanlık kaynakları Ali'nin yeni serüvenlerinin özellikle doğal kaynaklar ve maden alanlarında gelebileceğini belirtti. Öğrenciler, enerjide verimliliği Ali'nin Enerji Serüveni-2 ile öğrenecekler. Dergi, bilime ve araştırmaya meraklı Ali'ye enerjiyi verimli kullanmayı ablası Mine'nin evde anlatmasıyla başlıyor. Çocuklarda sadece enerji değil çevre konusunda hassasiyet kazanılması amaçlanarak, çocuklara bu alanda basit görevler veriliyor. Aynı zamanda Nasreddin Hoca da ata sözleriyle tasarruf ve enerji verimliliğine dikkat çekiyor. Dergide başta enerji verimliliği, ülkedeki enerji tüketimi, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği gibi konular işlenirken, verimlilik nedir ve tasarruf nedir, enerjiyi nerelerde verimli kullanabiliriz gibi soruların da cevapları veriliyor. Ayrıca elektrikli ev aletlerini verimli kullanmak, ulaşımda, tarımda ve sanayide enerji ve enerjinin tüketimi gibi konular da anlatılıyor. Dergideki bütün içerikler bulmaca ve mini oyunlarla desteklenerek çocuklara enerji verimliliği eğlenceli bir şekilde öğretiliyor.



"ÇOCUKLARIMIZIN BİLİNÇLENDİRİLMESİ HAYATİ ÖNEME SAHİP" Hazırlanan derginin çocuklarda enerji tüketimi ve enerji verimliliği gibi konularda farkındalık oluşturacağını belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Çocuklarımız da yetişkinler gibi hayatlarının her anında enerjiyi etkin şekilde kullanıyor. Bu nedenle hem bugünümüzün hem de geleceğimizin gerçek sahibi çocuklarımızın enerji verimliliği konusunda bilinçlendirilmesi hayati öneme sahip. Çocuklarımızın yaşamın her alanında enerjiyi daha verimli ve bilinçli kullanması en büyük amaçlarımız arasında yer alıyor. Ali'nin Enerji Serüveni-2'yi işte bu amacımızı hayata geçirme yolunda attığımız en önemli adım olarak görüyorum. Dergi, geleceğin gerçek sahibi olan çocuklarımızı birer 'enerji dedektifi' haline getirerek onlara kendi geleceklerine bugünden sahip çıkma bilinci kazandıracak. Attığımız adım, sürdürülebilir bir farkındalık kazandırma ve bilinç geliştirme hareketidir. Dergimizdeki Ali ve ailesi çocuklarımıza sadece enerjiyi daha verimli kullanmayı öğretmeyecek, aynı zamanda onlara enerjilerine ve dolayısıyla geleceklerine sahip çıkmayı öğütleyecek. Dergimizi ilkokul 4. sınıf öğrencilerine dağıtmamızda aslında bu stratejik farkındalık hareketimizin bir parçası. İnanıyorum ki çocuklarımız, enerji verimliliği açısından tüm dünyaya örnek bir kuşak olarak büyüyecek. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyüyen, gelişen Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine çocuklarımızla ulaşacağız. Çocuklarımızın içerisindeki enerji bilinci büyüdükçe ülkemiz daha da ileri gidecek" ifadelerini kullandı. ."



