Son Dakika Haberleri: Enerji Verimliliği Haftası'nda Kalekim'den Isı Yalıtımıyla Tüketimi Azaltma Çağrısı

Enerji Verimliliği Haftası'nda Kalekim'den Isı Yalıtımıyla Tüketimi Azaltma Çağrısı

51 dakika önce

Kalekim Genel Müdürü Altuğ Akbaş "Isı yalıtımı sistemleri ile ısıtma amacıyla harcanan enerjiden yüzde 50'ye yakın tasarruf sağlanıyor.

Enerji Verimliliği Haftası'nda Kalekim'den Isı Yalıtımıyla Tüketimi Azaltma Çağrısı, System.String[]

Böylelikle, enerji tüketiminin azalması sonucu doğalgaz faturaları yarı yarıya düşüyor" diye konuştu.

İthal ettiğimiz enerjiyi israf ediyoruz

Avrupa standartlarına uygun, enerji tasarruflu, sağlıklı yaşam alanları oluşturabileceğimiz binalara sahip olabilmek için önümüzde kentsel dönüşüm gibi önemli bir fırsat olduğunu belirten Altuğ Akbaş, "Ülke olarak, ithal ettiğimiz enerjinin ısınma ve soğutma amacıyla tüketilen bölümünün yarısını israf ediyoruz. Eğer kentsel dönüşüm sürecinde yeniden inşa edilecek tüm binaları ısı yalıtımı yapılmış bir şekilde

Enerji Kimlik Belgesi, konutların verimliliğini gösteriyor

Türkiye'de ısı yalıtımı uygulamasının artık daha iyi anlaşılmaya başlandığını vurgulayan Altuğ Akbaş, "Yalıtım konusunda hayata geçirilen en önemli uygulamalardan biri, 2020 yılına kadar tüm binalar için 'Enerji Kimlik Belgesi' alınması zorunluluğu oldu. Binaları beyaz eşya gibi A'dan G'ye kadar sınıflandıran Enerji Kimlik Belgesi'nde yüksek sınıflandırmaya sahip olmanın en etkin yolu ise ısı yalıtımı yaptırmaktır." diye konuştu.

Malzeme kalitesi kadar, doğru uygulama da çok önemli

Verimli ısı yalıtımı için her bir sistem bileşeninin yüksek kalite standartlarında olması gerektiğini belirten Altuğ Akbaş, şöyle konuştu: "Mevcut sınıflandırmaya göre Türkiye dört yalıtım bölgesine ayrıldı ve bu bölgeler TS 825 (Binalarda Isı yalıtım kuralları standardı) standardında tüketim değerlerini ve yalıtım gereksinimlerini tespit etmek üzere tayin edilmesi için kullanıldı. Türkiye'nin daha sıcak kısımlarındaki konutlarda ısı yalıtımı soğutma ihtiyacına yönelik enerji talebini de azaltıyor. İyi dengelenmiş bir çatı, duvar ve döşeme yalıtımı ile 'U' değerleri uygun olan doğru pencere seçimiyle ortam ısıtması ve soğutmasına yönelik yalıtım, enerji talebini önemli ölçüde azaltıyor. Enerjimizi boşa harcamadan, güvenli ve konforlu yapılarda yaşamayı hedefliyor, aynı zamanda yüzde 50'ye varan tasarruf elde etmek istiyorsak, binalarımızın tamamını standartlara uygun kalınlıklarda belgeli ürünler ile belgeli uygulayıcıları tercih ederek ısı yalıtımı ile koruma altına almalıyız. Bu noktada üretilen malzemenin kalitesi kadar, uygulama, tercih etme ve tüketme bilinci de çok önemli. Bunun için vatandaşlarımız, yaptıracakları uygulamalarda belgeli ürün kullanılmasını talep etmeli ve belgeli ustalara uygulama yaptırmalıdır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:57 Kaynak: Bültenler

Avrupa, Türkiye, Güncel
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