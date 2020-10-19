Enerji Verimliliği Merkezi Projesi'ne MEVKA'dan destek - Son Dakika

Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından hazırlanan "Konya Enerji Verimliliği Merkezi Tam Fizibilite Projesi" Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) 2020 Yılı 4. Dönem Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

MEVKA'dan yapılan yazılı açıklamada, ajans tarafından yaklaşık 100 bin lira bütçe ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı, şunları kaydetti:

"Günlük yaşamın ayrılmaz parçasını oluşturan enerjiye, her geçen gün daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Enerjide dışa bağımlılığının azaltılması için enerji verimliliği konusu sürdürülebilir kalkınma açısından büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda, günümüzde enerji verimliliğine yönelik çabaların da gittikçe arttığını, enerji verimliliğinin geliştirilmesi, bilinçsiz kullanımın ve israfın önlenmesi, enerji yoğunluğunun gerek sektörler bazında ve gerekse de makro düzeyde azaltılması için hem kamu hem de özel sektör tarafından stratejik amaç, hedef ve eylemlerin belirlendiğini görüyoruz. Ajansımız desteği ile hazırlanacak ve ileride kurulması planlanan enerji verimliliği merkezine temel teşkil edecek olan fizibilite raporunun enerji verimliği konusunda gerek kamu ve gerekse de özel sektörümüze katkı sunacağı kanaatindeyim."

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk'ün de projenin hayırlı olması temennisinde bulunduğu kaydedildi.