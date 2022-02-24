Enerji verimliliği sektöründe hareketlilik bekleniyor - Son Dakika

Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği (EYODER) Başkanı Onur Ünlü, tüm dünyada artan enerji maliyetlerine karşı hem kamuda hem de özel sektörde enerji verimliliğine talebin arttığını belirterek, "Enerji verimliliği sektöründe bu sene çok ciddi bir zıplama bekliyoruz." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca düzenlenen iklim Şurası'na katılmak üzere Konya'ya gelen Ünlü, AA muhabirine, EYODER'in enerji verimliliği sektöründe faaliyet gösteren, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık firmalarını bir araya getiren ve bu pazarın büyütülmesine destek veren bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.

Enerjinin verimli kullanılmasının şart olduğunu belirten Ünlü, şöyle konuştu:

"Bu zaten hükümetimizin de hedeflediği bir konu. Türkiye, gelişmekte, büyümekte olan bir ülke ve nüfusu artıyor. Gelişmekte olan ülkelerin enerji tüketimleri de artıyor. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji, ülkemiz için birinci öncelikli milli mesele. Türkiye bu alanda iyi faaliyetler gerçekleştirdi. Şimdi bu çalışmalar çok daha hızlanacak. Küresel konjonktürde de iklim şuraları yapılıyor, Avrupa Yeşil Mutabakatı hayatımıza giriyor. Dolayısıyla bu noktadan sonra daha da hızlanacağına inanıyoruz ve bu noktada Türkiye'nin çok ciddi potansiyele sahip olduğunu görüyoruz."

Ünlü, Türkiye'nin enerji verimliliği alanında öncü olabileceğine dikkati çekerek, "Belki sanayi devrimine geç girmiş olabiliriz ya da birçok devri kaçırmış olabiliriz fakat 'yeşil dönüşüm' ve iklim değişikliğiyle mücadele evresinde diğer ülkelerle aynı noktada, aynı start çizgisindeyiz. Bizler hızlı gidebilirsek çok daha öne geçme, bu alanda dünyaya lider olabilme şansına sahibiz." dedi.

Enerji tüketiminin tasarrufla azaltılabileceğini, bunun da ülke için önemli getiriler sağlayacağını aktaran Ünlü, tasarrufla enerji tüketimini yüzde 10 azaltmanın mümkün olduğunu dile getirdi.

"Yeşil dönüşümle tüm dünyada enerji yatırımları 5 trilyon dolar mertebesine çıkacak"

İklim değişikliğiyle mücadele için tüm dünyanın emisyonları azaltmanın peşine düştüğünü vurgulayan Ünlü, emisyonları azaltabilmenin yolunun da enerjinin kaynağı olan yakıtları değiştirmekten geçtiğini bildirdi.

Dünyada enerji yatırımlarının yıllık 2 trilyon dolar olduğu bilgisini paylaşan Ünlü, şöyle devam etti:

"Yeşil dönüşümle tüm dünyada enerji yatırımları 5 trilyon dolar mertebesine çıkacak. Bunu enerji verimliliğine çevirirsek o da şu anda dünyada 240 milyar dolarlık bir pazar. Hedeflerin tutturulabilmesi için gelmesi beklenen nokta 800 milyar dolar. Enerji hizmet şirketleri de 32 milyar dolarlık bir pazar. Onun da yaklaşık 200 milyar dolara gelmesi planlanıyor. Türkiye'nin dünya ekonomisinden yüzde 1 pay aldığı düşünülürse, bizde de enerji verimliliği sektörünün yaklaşık 8 milyar dolar, enerji hizmet şirketi performans sözleşmeleri sektörünün de yıllık 50-100 milyon dolar bandından 1,5-2 milyar dolar bandına oturmasını bekliyoruz."

Kamu Binalarında Enerji Verimliliği projesi

Artan enerji maliyetlerine karşı mücadele gücünün enerji verimliliğine yönelmekten geçtiğini anlatan Ünlü, şunları kaydetti:

"Şu anda hali hazırda devam eden, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 'Kamu Binalarında Enerji Verimliliği' projesi var. Bu proje kapsamında 700 kamu binası enerji verimliliği dönüşümüne giriyor. Sözleşmeler başladı bile. Hatta müteahhitlik işleri biten binalarımız var. Türkiye'nin ilk Enerji Performans Sözleşmesi Bursa Anadolu Kız Lisesi'nde hayata geçti. Dolayısıyla hem kamu tarafında hızlı aksiyonlar var hem de maalesef dünya konjonktürü genelinde enerji maliyet artışlarından dolayı özel sektörün de çok ciddi talebi var. Telefonlar susmuyor desem yeridir. Dolayısıyla enerji verimliliği sektöründe bu sene çok ciddi bir zıplama bekliyoruz."