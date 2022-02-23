"Enerji Verimliliği ve Finansmanı" semineri - Son Dakika
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"Enerji Verimliliği ve Finansmanı" semineri

23.02.2022 19:30

Enve Enerji Genel Müdürü Cem Karabal, Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi'nin amacının, sanayici ve yatırımcının enerji maliyetlerinin etkisinin azaltılması olduğunu söyledi.

Enve Enerji Genel Müdürü Cem Karabal, Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi'nin amacının, sanayici ve yatırımcının enerji maliyetlerinin etkisinin azaltılması olduğunu söyledi.

Karabük'te Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) ile Enve Enerji iş birliğinde "Enerji Verimliliği ve Finansmanı" semineri düzenlendi.

Seminerde konuşan Enve Enerji Genel Müdürü Cem Karabal, Türkiye'de 2007 yılında yayınlanan Enerji Verimliliği Kanunu hakkında bilgi verdi.

Teşvikler, hibeler ve finansman sağlama çalışmalarının da işletmeleri bu konuda harekete geçirdiğini anlatan Karabal, "2019 yılında hayatımıza dahil olan Kovid-19 pandemisi, enerjinin yanında diğer kaynakların da etkili ve verimli kullanımının önemini göstermiştir. Paris İklim Anlaşması ve Yeşil Mutabakatla birlikte yeni düzen ve dış kaynaklı müşterilerin beklentilerini daha sürdürülebilir çözümlerle karşılama durumu da ortaya çıkmıştır. Bu noktada enerji verimliliği işletmelerin ellerinin altında duran ve keşfedilmeyi bekleyen temiz bir enerji kaynağı olarak değerlendirilmeli ve işletmeler bu kaynağı tespit etmek ve ondan istifade etmek için detaylı çalışmalar yapmalıdırlar." diye konuştu.

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'na da değinen Karabal, şöyle devam etti:

"Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında bina ve hizmetler, enerji, ulaştırma, sanayi ve teknoloji, tarım ve yatay konular olmak üzere toplam 6 kategoride tanımlanan 55 eylemle 2023 yılında Türkiye'nin birincil enerji tüketiminin yüzde 14 azaltılması hedeflendi. 2023 yılına kadar kümülatif olarak 23,9 MTEP tasarruf sağlanması öngörülmektedir. Türkiye Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı hedeflerine ulaşmak amacıyla KTSO ve Enve Enerji tarafından geliştirilen projelerden biri olan Karabük'te Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi'nin amacı; sanayici ve yatırımcının üzerine düşen enerji maliyetlerinin etkisinin azaltılmasıdır."

"Durumun ehemmiyetini gözler önüne seriyor"

KTSO Meclis Başkanı Hüsnü Salih Yılmaz da enerji ihtiyacını karşılayabilmek için Gayri Safi Milli Hasılanın büyük bir miktarının enerji ithal etmek için harcandığını belirtti.

Yılmaz, "2013-2017 yılları arasında sadece enerji ithali için harcadığımız paranın 213 milyar dolar olması, durumun ehemmiyetini gözler önüne seriyor. Türkiye gibi yeşil enerji potansiyeli bu denli yüksek bir ülkenin enerjiyi ithal etmek için böyle büyük meblağlar harcaması, ülkemizin enerji potansiyelinin değerlendirilememesi demek. Sanayi alanında yer tutan bizim gibi sivil toplum kuruluşları, sanayiciler, yerel idareciler şayet üretim sürecinde sürdürülebilir, verimli enerji yoluna gitmek için iş birliği yaparlarsa hem dünya daha yaşanılır bir yer olacak hem de üretim hacmimiz daha özgür biçimde genişleyecek. İşte biz Enve Enerji ile imzaladığımız iş birliği protokolüyle bu amaçta Karabük özelinde bir yol oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Enerji Verimliliği ve Finansmanı semineri
Enerji Verimliliği ve Finansmanı semineri
Enerji Verimliliği ve Finansmanı semineri
Enerji Verimliliği ve Finansmanı semineri
Enerji Verimliliği ve Finansmanı semineri
Enerji Verimliliği ve Finansmanı semineri
Enerji Verimliliği ve Finansmanı semineri

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Türkiye, Karabük, Enerji, Paris, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Enerji Verimliliği ve Finansmanı' semineri - Son Dakika


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