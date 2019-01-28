Enerji verimliliğin de ‘seferberlik’ ve ‘olimpiyat’ çağrısı
19 dakika önce
Çorlu'da yapılan 'enerji verimliliği' toplantısında Türkiye çapında 'seferberlik' çağrısı yapıldı.
Çorlu
'da yapılan 'enerji verimliliği' toplantısında Türkiye
çapında 'seferberlik' çağrısı yapıldı. Enerji verimliliğinde başarılı örneklerin yarıştığı bir "enerji olimpiyatı' düzenlenmesi önerildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:10
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