Son Dakika Haberleri: Enerji verimliliğin de ‘seferberlik’ ve ‘olimpiyat’ çağrısı

Enerji verimliliğin de ‘seferberlik’ ve ‘olimpiyat’ çağrısı

19 dakika önce

Çorlu'da yapılan 'enerji verimliliği' toplantısında Türkiye çapında 'seferberlik' çağrısı yapıldı.

Enerji verimliliğin de ‘seferberlik’ ve ‘olimpiyat’ çağrısı, System.String[]
Çorlu'da yapılan 'enerji verimliliği' toplantısında Türkiye çapında 'seferberlik' çağrısı yapıldı. Enerji verimliliğinde başarılı örneklerin yarıştığı bir "enerji olimpiyatı' düzenlenmesi önerildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:10 

Türkiye, Çorlu, Ekonomi
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