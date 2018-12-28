Son Dakika Haberleri: Yeni Yılda Uygulanacak Enerji Verimliliği Cezaları Yüzde 23 Arttı

Yeni Yılda Uygulanacak Enerji Verimliliği Cezaları Yüzde 23 Arttı

58 dakika önce

Enerji Verimliliği Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca uygulanan idari para cezalarının oranları, 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 23,73 artırıldı.

Yeni Yılda Uygulanacak Enerji Verimliliği Cezaları Yüzde 23 Arttı, System.String[]

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Verimliliği Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca idari para cezalarını 1 Ocak 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 23,73'lük yeniden değerleme oranına göre belirledi.

Konuya ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 2019 yılında uygulanacak para cezaları, geçen yıla göre yüzde 23,73 artırıldı.

Enerji verimliliği alanında uygulanacak cezaların miktarları, bin 387 lira ile 139 bin 542 lira arasında değişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 08:52 Kaynak: AA

Ekonomi
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