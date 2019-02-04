Son Dakika Haberleri: Enerji verimliliğinde işin büyüğü sanayide

Enerji verimliliğinde işin büyüğü sanayide

1 saat önce

Türkiye'nin enerji faturası kabarık. Enerji Hanım, Enerji Çocuk gibi projelerle yaratılan farkındalık damlaya damlaya göl olmasa da belli hacimlere geldi.

Enerji verimliliğinde işin büyüğü sanayide, System.String[]
Türkiye'nin enerji faturası kabarık. Enerji Hanım, Enerji Çocuk gibi projelerle yaratılan farkındalık damlaya damlaya göl olmasa da belli hacimlere geldi. Şimdi sıra enerji verimliliğinde büyük sıçrama yaratabilecek olan güçte; yani sanayide…
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:05 

Türkiye, Ekonomi
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