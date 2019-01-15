Son Dakika Haberleri: Enerji verimliliğine ‘Yeşil Karne’

Enerji verimliliğine ‘Yeşil Karne’

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi'nin çevre konusundaki hassasiyetine dikkati çekerek, kentte enerji verimliliği bilincinin, eğitim ile sağlanacağını belirtti.

Enerji verimliliğine ‘Yeşil Karne’ , System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi'nin çevre konusundaki hassasiyetine dikkati çekerek, kentte enerji verimliliği bilincinin, eğitim ile sağlanacağını belirtti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:34 

Alinur Aktaş, Bursa, Ekonomi
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