Enerji verimliliğine ‘Yeşil Karne’
1 saat önce
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi'nin çevre konusundaki hassasiyetine dikkati çekerek, kentte enerji verimliliği bilincinin, eğitim ile sağlanacağını belirtti.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi'nin çevre konusundaki hassasiyetine dikkati çekerek, kentte enerji verimliliği bilincinin, eğitim ile sağlanacağını belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:34
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