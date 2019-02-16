Son Dakika Haberleri: Enerji Verimliliğinin Tüyoları

Enerji Verimliliğinin Tüyoları

18 dakika önce

Çankaya Belediyesi, Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi ile ortaklaşa düzenlediği "Evlerde ve İşyerlerinde Enerji Verimliliği" sunumu kapsamında vatandaşları verimli enerji kullanımı konusunda bilgilendiriyor.

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Çankaya Belediyesi, Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi ile ortaklaşa düzenlediği "Evlerde ve İşyerlerinde Enerji Verimliliği" sunumu kapsamında vatandaşları verimli enerji kullanımı konusunda bilgilendiriyor.

İlçenin dört bir yanında yer alan Çankaya Evleri ile vatandaşların hem kaliteli vakit geçirmesini hem de yeni hobiler edinmesini sağlayan Çankaya Belediyesi, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve odalarla düzenlediği etkinlikler ile vatandaşları farklı konularda bilinçlendirmeye devam ediyor. Son olarak Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi ile birlikte yürütülen "Evlerde ve İşyerlerinde Enerji Verimliliği" başlıklı sunum Bayraktar, 100. Yıl, Sokullu, Zübeyde Hanım ve Esat Çankaya Evlerinde gerçekleşti.

Çok sayıda vatandaşın ilgi gösterdiği sunumda EMO Ankara Şubesi Teknik görevlisi Şenay Karamut enerji verimliliğine dair detaylı bilgilendirme yaptı. Karamut, enerji verimliliği, günlük yaşamda enerji kullanımımız, evinizde ne kadar enerji harcıyorsunuz, yalıtım ve ısıtma, ısı ihtiyacı kimlik belgesi, aydınlatma, elektrikli ev aletleri, enerji etiketi, su tüketimi, ulaşım, atık, evsel atık yönetimi gibi konu başlıklarında vatandaşları bilgilendirdi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:30 Kaynak: İHA

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