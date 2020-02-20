"Enerji yönetmeliği cihazlarda standardı zorunlu hale getiriyor" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'Enerji yönetmeliği cihazlarda standardı zorunlu hale getiriyor' - Son Dakika Ekonomi

"Enerji yönetmeliği cihazlarda standardı zorunlu hale getiriyor"

7 saat önce

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde aşamalı olarak uygulamaya konulan ErP (Energy Related Products - Enerji İlişkili Ürünler) yönetmeliği, enerji tüketimi yapan cihazlarda bir dizi standardı zorunlu hale getiriyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde aşamalı olarak uygulamaya konulan ErP (Energy Related Products - Enerji İlişkili Ürünler) yönetmeliği, enerji tüketimi yapan cihazlarda bir dizi standardı zorunlu hale getiriyor.

Termoteknik'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de, 21 Nisan 2018 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik 400 kW ısıtma gücüne kadar konvansiyonel kombi ve kazanların üretim ve ithalatını yasaklıyor.

Ayrıca, yeni düzenleme ile   0 – 70 kW kapasite aralığındaki sıvı ve gaz yakıtlı cihaz ısıtma ürünlerinin   enerji verimliliklerini gösteren ürün etiketlerinin detaylı olarak hazırlanarak ürün ve/veya ambalaj üzerinde konumlandırılması ve bu ürünlerin NOx emisyonunun 56 mg/kWh'nın altında olması zorunlu hale geldi.

Açıklamaya göre, ErP yönetmeliğini uygulayan Birleşik Krallık'ta üretilen Evomax kazanlar ErP'nin gerektirdiği özelliklerin üzerinde niteliklere sahip bulunuyor. Buna göre, Evomax kazanları 2013 yılından bu yana Türk tüketicisine sunan Termo Teknik; ihtiyaç duyulan ısıtma sisteminin ve kapasitesinin hesaplanmasından sistem tasarımına, ürünlerin seçilmesinden montaj aşamasına dek proje danışmanlığı hizmetiyle, satış sonrasında da konusunda uzman teknik servisi ile Evomax'ı tercih eden projelere destek veriyor. Ayrıca üç yıllık parça garantisi Evomax kazanların gerek kullanıcı, gerekse proje sahipleri tarafından en sevilen özelliklerinden.

Evomax duvar tipi yoğuşmalı kazanlar, Ideal Boilers'ın, İngiltere'deki tesislerinde üretiliyor. Evomax ile kurulan uzaktan erişimli sistemler, merkez servis ile 3 kullanıcıya mail ile hata mesajı gönderebiliyor ve böylelikle henüz kullanıcının talebi dahi olmadan yetkili servisin sisteme müdahale etmesine olanak sağlıyor.


Avrupa Birliği, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:17 Kaynak: DHA
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