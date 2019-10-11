Enerjide 10 milyar dolarlık kredi yapılandırması
39 dakika önce
Enerji sektöründeki yaklaşık 13 milyar dolarlık sorunlu kredi bakiyesinin 7,5 milyar dolarlık kısmı yapılandırıldı.
Enerji sektöründeki yaklaşık 13 milyar dolarlık sorunlu kredi bakiyesinin 7,5 milyar dolarlık kısmı yapılandırıldı. Bankalar ve şirketler arasında, yıl sonuna kadar 2,5 milyar dolarlık kredinin daha yapılandırılması için ön mutabakatlar sağlandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:36
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