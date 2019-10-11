Son Dakika Haberleri: Enerjide 10 milyar dolarlık kredi yapılandırması
Son Dakika Ekonomi Enerjide 10 milyar dolarlık kredi yapılandırması

Enerjide 10 milyar dolarlık kredi yapılandırması

39 dakika önce

Enerji sektöründeki yaklaşık 13 milyar dolarlık sorunlu kredi bakiyesinin 7,5 milyar dolarlık kısmı yapılandırıldı.

Enerjide 10 milyar dolarlık kredi yapılandırması, System.String[]

Enerji sektöründeki yaklaşık 13 milyar dolarlık sorunlu kredi bakiyesinin 7,5 milyar dolarlık kısmı yapılandırıldı. Bankalar ve şirketler arasında, yıl sonuna kadar 2,5 milyar dolarlık kredinin daha yapılandırılması için ön mutabakatlar sağlandı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:36 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin cari işlemler fazlası Ağustos'ta 2 milyar 604 milyon dolar oldu
Nebiyan kestanesi yöre halkının geçim kaynağı oldu Altın güne yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 12:15:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Enerjide 10 milyar dolarlık kredi yapılandırması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]