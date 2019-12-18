Enerjide 2019 böyle geçti (1)

Türkiye ve dünyada yılın ilk yarısında enerji sektörü yoğun gelişmelere sahne oldu.

Bu dönemde TürkAkım doğal gaz boru hattı projesi, Doğu Akdeniz'deki petrol arama faaliyetleri ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat çalışmalarına ağırlık veren Türkiye, uluslararası arenada enerji alanında önemli işlere imza attı.

Rusya'nın Anapa kentinden başlayarak Karadeniz'in altından geçen TürkAkım boru hattının, Türkiye'nin Trakya kıyısındaki Kıyıköy gaz alım terminaline bağlantısı tamamlandı. Bu birleşmeyle, Karadeniz'de doğal gaz boru hattı sistemi kurulmasına yönelik zorlu süreç sona erdi. Ayrıca, inşaatına Mart 2018'de başlanan Kıyıköy alım terminalinin yüzde 50'sinden fazlası bitirildi.

Türkiye'nin Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından satın alınan Yavuz gemisi, Akdeniz'e doğru yola çıktı. Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi olan ve Kocaeli Dilovası'ndaki Belde Limanı'ndan Akdeniz'e uğurlanan 6. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Magosa Körfezi'ndeki Karpaz-1 kuyusuna gönderildi.

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS'nin ilk reaktörünün temel plakasının beton dökme çalışmaları tamamlandı. Söz konusu işlem, bu yıl santralin inşaat sahasında gerçekleştirilen en önemli gelişmelerden biri oldu. Böylece santral sahası inşaatının yaklaşık yüzde 70'i tamamlandı.

Vatandaşların nükleer santralle ilgili doğru bilgilendirilmesi amacıyla kurulan Mersin Toplum Bilgilendirme Merkezi'nde 100 bin kişiye hizmet verildiği duyuruldu.

Enerjide 2019'un ilk yarısında öne çıkan diğer bazı gelişmeler şöyle:

4 Ocak

Dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) depolama gemisinden, BOTAŞ'a ait yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesine (FSRU) 206 bin metreküp LNG aktarıldı. Söz konusu transfer 2 günde tamamlandı.

9 Ocak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de 8 Ocak'ta 245 milyon metreküpü aşkın doğal gaz tüketilerek tüm zamanların rekorunun kırıldığını ve talebin kesintisiz karşılandığını bildirdi.

15 Ocak

Doğu Akdeniz bölgesinde gaz üretimi, tüketimi ve geçiş ülkelerini bir araya getiren Doğu Akdeniz Gaz Forumu Kahire'de kuruldu.

16 Ocak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, 2018'de 101,5 milyon ton yerli kömür üretimiyle Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını bildirdi.

17 Ocak

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, Türkiye'de, geçen yıl elektrik üretiminde doğal gazın payı yüzde 37'den yüzde 30,6'ya gerileyerek son 20 yılın en düşük seviyesine indi.

25 Ocak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, geçen yıl 2,4 milyon ton bor ürünü ihracatı gerçekleştiren Türkiye'nin, 1 milyar dolar ciro elde ederek tarihi rekora imza attığını bildirdi.

28 Ocak

Türkiye'nin İran'dan ham petrol ithalatının, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları dolayısıyla Kasım 2018'de durdurulduğu açıklandı.

30 Ocak

Türkiye'nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR'ın, Alman enerji şirketi EWE AG'nin Türkiye operasyonlarını yürüten EWE Türkiye Holding ve grup şirketlerini satın aldığı bildirildi.

6 Şubat

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye'nin enerji ithalatı faturası geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 15,6 artarak yaklaşık 43 milyar dolara çıktı.

8 Şubat

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Trakya'da küçük bir doğal gaz keşfi yapıldığını duyurdu.

11 Şubat

Bakan Dönmez, TPAO'nun 6 Şubat 2019 itibarıyla tüm zamanların rekorunu kırarak yurt içi ve yurt dışında 136 bin varil günlük üretime ulaştığını kaydetti.

18 Şubat

2019 Yılı Yatırım Programı'na göre, enerji sektörü için 7,7 milyar lira, madencilik sektörü için 2,1 milyar lira kaynak ayrıldı.

28 Şubat

Türkiye'nin doğal gaz tüketimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 8,28 azalarak 48,9 milyar metreküpe düştü.

5 Mart

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santralini inşa edecek Akkuyu Nükleer AŞ'nin Genel Müdürü Anastasia Zoteeva oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, madende 2018'de 1 milyon 500 bin metre sondajla rekor kırıldığını kaydetti.

6 Mart

Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin faaliyet raporuna göre, şirketin net karı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 18,34 artarak yaklaşık 47 milyon liraya yükseldi.

14 Mart

Akkuyu NGS'nin ilk reaktörünün temel plakasının beton dökme çalışmaları tamamlandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören Ak Enerji, Aksu Enerji, Ayen Enerji, Bomonti Elektrik, Enerjisa Enerji, Odaş Elektrik ve Zorlu Enerji'nin aktif büyüklüğü 2018 sonunda 52 milyar liraya ulaştı.

19 Mart

TürkAkım doğal gaz boru hattı projesinde deniz ve kara kısımlarının birleştirilmesi tamamlandı.

20 Mart

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Adana'da ikinci bir kuyuda sondaja başlandığını aıkladıı.

21 Mart

Dönmez, Diyarbakır'daki Mermer-1 sahasında, Türkiye'de ilk defa çatlatma yöntemiyle petrol keşfi yapıldığını ve sahadaki 5,26 milyon varillik rezervin ülke ekonomisine kazandırılacağını bildirdi.

25 Mart

Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi Genişletme Projesi için IC İçtaş ve China Camc Engineering ile BOTAŞ arasında protokol imzalandı.

26 Mart

Rusya Enerji Bakanlığı, TürkAkım ve Kuzey Akım 2 doğal gaz projeleri için ithal edilen gemilerin gümrük harcından ve vergiden muaf tutulmasını içeren teklif hazırladı.

4 Nisan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, Türkiye'de madencilik sektöründe ihale edilen sahalardan geçen yıl 253 milyon lira gelir elde edildiği açıklandı.

10 Nisan

Bakanlık verilerine göre, Türkiye'de yılın ilk çeyreğinde devreye alınan 445 megavatlık 24 elektrik üretim tesisinin tamamı yerli kaynaklardan oluştu.

11 Nisan

Nükleer Düzenleme Kurulunun görev ve yetkileriyle çalışma usul ve esasları belirlendi.

22 Nisan

ABD yönetimi, daha önce İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı verilmeyeceğini açıkladı.

1 Mayıs

Türkiye'nin elektrik ithalatı faturası yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58 azalarak 4 milyon 681 bin 848 dolara düştü.

10 Mayıs

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesislerinde kurulu güç üst sınırı 5 megavata yükseltildi.

13 Mayıs

Birleşik Arap Emirlikleri'nin kara suları yakınlarında iki Suudi Arabistan petrol tankerine saldırı düzenlendi.

14 Mayıs

Türkiye, geçen yıl 1085 megavatlık yeni hidroelektrik enerjisi kapasite kurulumu ile Avrupa'da liderliğini devam ettirirken, dünyada 4'üncü sıraya yükseldi.

25 Mayıs

Akkuyu NGS ile ilgili vatandaşların doğru bilgilendirilmesi amacıyla kurulan Mersin Toplum Bilgilendirme Merkezi'nde 100 bin kişiye hizmet verildi.

30 Mayıs

Rüzgar YEKA-2 ihalesi kapsamında Aydın, Muğla, Balıkesir ve Çanakkale bölgeleri için toplam 1000 megavatlık kapasite tahsisi yapıldı.

31 Mayıs

Kırklareli'de bulunan Çeşmekolu 2 adlı kuyuda kaya gazı potansiyeli keşfedildi, ilk sondaj başlatıldı.

1 Haziran

Avrupa Birliği Komisyonunun hazırladığı "Türkiye 2019 Raporu"nda, ülkenin enerji arz güvenliğinde "çok iyi ilerleme" kaydettiği belirtildi.

12 Haziran

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun sektör raporuna göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 9,2 azalarak 38 milyon 711 bin ton oldu.

13 Haziran

Japonya Ticaret Bakanlığı, Japonya'ya yük taşıyan 2 petrol tankerinin Hürmüz Boğazı yakınlarında saldırıya uğradığını açıkladı.

17 Haziran

SOCAR Türkiye, Alman enerji şirketi EWE Turkey Holding'in iştirakleri Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, EWE Enerji ve Millenicom'un satın alma işlemlerini tamamladı.

19 Haziran

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC), 25-26 Haziran'da yapılması planlanan 176. Olağan OPEC Toplantısı ve 6. Bakanlar Toplantısı 1-2 Temmuz'a ertelendi.

20 Haziran

Türkiye'nin Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla TPAO tarafından satın alınan Yavuz gemisi, Akdeniz'e doğru yola çıktı.

(Sürecek)