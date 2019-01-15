Enerjide Acele Kamulaştırma Kararı
1 saat önce
Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğüne ait İzmir'deki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Türkiye Elektrik İletim AŞ
Genel Müdürlüğüne ait İzmir
'deki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı
Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, İzmir'deki "154 kV Piyale GIS Yenileme (Farklı Sahada) Projesi" kapsamında sahaya isabet eden taşınmazların Genel Müdürlük tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:01 Kaynak: AA
Menderes'te Yağmur Sularının Biriktiği Tarım Arazilerinde Derin Çukurlar Oluştu
Yaşlı Adam Ölümden Döndü
Kuru Soğanda Gümrük Vergisi, Geçici Olarak Sıfırlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Arasındaki Görüşme Sonrası Dolar Düşüşe Geçti