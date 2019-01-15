Son Dakika Haberleri: Enerjide Acele Kamulaştırma Kararı

Enerjide Acele Kamulaştırma Kararı

1 saat önce

Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğüne ait İzmir'deki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Enerjide Acele Kamulaştırma Kararı, System.String[]
Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğüne ait İzmir'deki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İzmir'deki "154 kV Piyale GIS Yenileme (Farklı Sahada) Projesi" kapsamında sahaya isabet eden taşınmazların Genel Müdürlük tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:01 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Türkiye Elektrik İletim AŞ, İzmir, Ekonomi
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