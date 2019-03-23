Enerjide Acele Kamulaştırma Kararı
1 saat önce
Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait bir enerji iletim hattının yapımı kapsamında belirlenen taşınmazlar acele kamulaştırılacak.
Türkiye Elektrik İletim AŞ
(TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait bir enerji iletim hattının yapımı kapsamında belirlenen taşınmazlar acele kamulaştırılacak.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı
kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, TEİAŞ'a ait "380 kV (Yeniköy-Uzundere) Brş.N- Germencik
380 TM Enerji İletim Hattı Deplasesi Projesi" kapsamında söz konusu hattın güzergahına isabet eden taşınmazlar, direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 09:12 Kaynak: AA
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