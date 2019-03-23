Son Dakika Haberleri: Enerjide Acele Kamulaştırma Kararı

Enerjide Acele Kamulaştırma Kararı

1 saat önce

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait bir enerji iletim hattının yapımı kapsamında belirlenen taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Enerjide Acele Kamulaştırma Kararı, System.String[]
Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait bir enerji iletim hattının yapımı kapsamında belirlenen taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TEİAŞ'a ait "380 kV (Yeniköy-Uzundere) Brş.N- Germencik 380 TM Enerji İletim Hattı Deplasesi Projesi" kapsamında söz konusu hattın güzergahına isabet eden taşınmazlar, direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 09:12 Kaynak: AA

Yeniköy, Uzundere, Türkiye Elektrik İletim AŞ, Ekonomi
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