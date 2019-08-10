Son Dakika Haberleri: Enerjide acele kamulaştırma kararı
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Enerjide acele kamulaştırma kararı

54 dakika önce

Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerinde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Enerjide acele kamulaştırma kararı, System.String[]
Bakü-Tiflis- Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerinde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi kapsamında Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Adana'dan geçen ve güzergahı petrol boru hattının bazı kesimlerinde yapılacak heyelan önleme çalışmaları ve dere geçişi boru hattı güçlendirme çalışmaları ile deplase ve sabit tesislerin yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.
Ceyhan, Bakü, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:34 Kaynak: AA
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