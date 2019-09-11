Son Dakika Haberleri: Enerjide acele kamulaştırma kararı
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Enerjide acele kamulaştırma kararı

17 dakika önce

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), Kars'taki bazı taşınmazları enerji iletim hattı projesi kapsamında acele kamulaştıracak.

Enerjide acele kamulaştırma kararı, System.String[]

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), Kars'taki bazı taşınmazları enerji iletim hattı projesi kapsamında acele kamulaştıracak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kars'ta tesis edilmesi planlanan "154kV (Horasan TM-Kars TM) Brş.N- Karakurt HES TM Enerji İletim Hattı" güzergahında bulunan bazı taşınmazlar, direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılacak.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Horasan, Kars, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 08:26 Kaynak: AA
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