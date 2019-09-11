Enerjide acele kamulaştırma kararı
17 dakika önce
Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), Kars'taki bazı taşınmazları enerji iletim hattı projesi kapsamında acele kamulaştıracak.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 08:26 Kaynak: AA
Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), Kars'taki bazı taşınmazları enerji iletim hattı projesi kapsamında acele kamulaştıracak.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Kars'ta tesis edilmesi planlanan "154kV (Horasan TM-Kars TM) Brş.N- Karakurt HES TM Enerji İletim Hattı" güzergahında bulunan bazı taşınmazlar, direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılacak.
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