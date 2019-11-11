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Enerjide acele kamulaştırma kararı

7 saat önce

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), çeşitli ilçelerdeki doğal gaz boru hattı projeleri kapsamında bazı taşınmazları acele kamulaştıracak.

Enerjide acele kamulaştırma kararı, System.String[]

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), çeşitli ilçelerdeki doğal gaz boru hattı projeleri kapsamında bazı taşınmazları acele kamulaştıracak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Korkuteli İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi için Antalya ve Burdur'da, Hopa İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi için Artvin ve Rize'de, Eskipazar İlçe Doğal Gaz Bağlantı Hattı Projesi için Karabük'te, Ceylanpınar ve Akçakale Doğal Gaz Boru Hattı Projesi için Şanlıurfa'da, Sabiha Gökçen Havalimanı Doğal Gaz Boru Hattı Deplase Projesi için İstanbul'da söz konusu güzergahlara isabet eden taşınmazlar ile bu kapsamda inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları ve enerji nakil hatlarının yapımı için ihtiyaç duyulan taşınmazlar BOTAŞ tarafından acele kamulaştırılacak.

Öte yandan, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından Bartın'ın Kapısuyu ve Kaşbaşı, Hatay'ın Reyhanlı ve Gaziantep'in Yavuzeli ilçelerindeki enerji nakil hatlarının güzergahına isabet eden taşınmazlarda pilon yerleri mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı korunmak suretiyle acele kamulaştırılacak.

Türkiye Elektrik İletim AŞ de "154 kV Ödülalan Tatarhöyük Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında bazı taşınmazları acele kamulaştıracak.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, Karabük, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 09:18 Kaynak: AA
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