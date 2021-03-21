Enerjide acele kamulaştırma kararı

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), Yalova, Bursa, Kocaeli ve Balıkesir'deki bazı taşınmazları enerji iletim hattı projesi kapsamında acele kamulaştıracak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 154 kilovolt Çiftlikköy GİS İrtibatları Projesi'nin güzergahlara isabet eden taşınmazlarda direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından kamulaştırılacak.