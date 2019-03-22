Enerjide Acele Kamulaştırma Kararları
1 saat önce
Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait nakil hatlarının yapımı kapsamında belirlenen taşınmazlar acele kamulaştırılacak.
Türkiye Elektrik İletim AŞ
(TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait nakil hatlarının yapımı kapsamında belirlenen taşınmazlar acele kamulaştırılacak.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı
kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, TEİAŞ'a ait 380 kV Kastamonu
380- Bartın OSB
Enerji İletim Hattı Projesi ve 380 kV Sinop-Kastamonu 380 Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında söz konusu hatların güzergahına isabet eden taşınmazlar, direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 08:47 Kaynak: AA
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