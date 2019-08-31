Son Dakika Haberleri: Enerjide acele kamulaştırma kararları
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Enerjide acele kamulaştırma kararları

5 saat önce

Kütahya ve Afyonkarahisar'da enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Enerjide acele kamulaştırma kararları, System.String[]

Kütahya ve Afyonkarahisar'da enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla söz konusu güzergahlara isabet eden taşınmazlarda elektrik nakil direğinin bulunduğu yerlerin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Kararda, söz konusu güzargahların, Kütahya'nın Simav ve Gediz ilçeleriyle Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesindeki bazı köylerde bulunduğu bilgisine yer verildi.

Kütahya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 10:22 Kaynak: AA
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