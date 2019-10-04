Son Dakika Haberleri: Enerjide acele kamulaştırma kararları
Son Dakika Ekonomi Haber

Enerjide acele kamulaştırma kararları

10 dakika önce

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ), bazı illerdeki taşınmazları enerji nakil hattı yapımı amacıyla acele kamulaştıracak.

Enerjide acele kamulaştırma kararları, System.String[]

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ), bazı illerdeki taşınmazları enerji nakil hattı yapımı amacıyla acele kamulaştıracak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TEDAŞ'a ait Çanakkale'deki "TM- Kirazlı Kök Kablo Güzergahı Projesi", Kastamonu'daki "İnebolu TM- Doğanyurt DM Enerji Nakil İletim Hattı Projesi" ve Adana'daki "Sarıçam Çelikler Enerji Nakil Hattı Projesi" kapsamında söz konusu hatların güzergahlarına denk gelen taşınmazlar, direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi için ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEDAŞ tarafından acele kamulaştırılacak.

Ayrıca, Çankırı'da tesis edilecek doğal gaz dağıtım sistemi kapsamında Kızılırmak İlçesi Osmanlı Mahallesi'nde bulunan bir taşınmazın da tapuda hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından (EPDK) acele kamulaştırılması yapılacak.

Türkiye Elektrik Dağıtım, Doğanyurt, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mucize Doktor 5. bölüm fragmanı yayımlandı! Mucize Doktor 4. bölüm izle
Süper Loto sonuçları açıklandı Thomas Cook'un iflasını araştıran CHP'den 11 maddelik öneri Kilosu bin liraya satılan Anzer balı için 1 ton sipariş geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 09:16:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Enerjide acele kamulaştırma kararları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]