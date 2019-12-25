Enerjide acele kamulaştırma kararları - Son Dakika
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Enerjide acele kamulaştırma kararları

6 saat önce

Türkiye'nin çeşitli illerinde devam etmekte olan enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Enerjide acele kamulaştırma kararları, System.String[]

Türkiye'nin çeşitli illerinde devam etmekte olan enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye (TEİAŞ) ait Çanakkale'deki "Saros RES TM-Kocalar RES TM Enerji İletim Hattı Projesi" ile "Saros RES TM-Çan TM Enerji İletim Hattı Projesi", Ankara ve Konya arasındaki "Kulu-Emirler Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında söz konusu hatların güzergahlarına denk gelen taşınmazlar, direk yerleri mülkiyet şeklinde ve iletken salınım gabarisi irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılacak.

Kuzey Marmara Otoyolu ile kesişen enerji iletim hatlarının deplase edilmesi amacıyla Kocaeli ve Sakarya illerindeki bazı taşınmazlar, direk yerleri mülkiyet şeklinde ve iletken salınım gabarisi irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Kilis'teki "Elbeyli Trafo Merkezi Projesi" kapsamında bazı taşınmazlar, Ankara'daki "Evren KÖK- Gülhüyük KÖK Enerji Nakil Hattı", Antalya'daki "Kızılağaç 380 TM-Karacalar DM Enerji Nakil Hattı", Zonguldak'taki "Yenikozlu TM-Saka DM Enerji Nakil Hattı"nın yapımı amacıyla enerji nakil hatlarının güzergahına isabet eden taşınmazlarda pilon yerleri mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı korunmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından acele kamulaştırılacak.

Elektrik Üretim AŞ tarafından Kahramanmaraş'taki "Afşin C Termik Santrali ve yan üniteleri" ile "Hurman Nehrinin Derivasyonu İşi" kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılması yapılacak.

"Dörtyol- Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesinin" gerçekleştirilmesi amacıyla Hatay ve Adana sınırları içinde yer alan bazı taşınmazlarla proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yatakların yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan bazı taşınmazlar Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ tarafından acele kamulaştırılacak.

Öte yandan Karabük'te tesis edilecek doğal gaz dağıtım sistemi kapsamında bir taşınmaz Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca acele kamulaştırılacak.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:42 Kaynak: AA
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