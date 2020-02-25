Enerjide acele kamulaştırma kararları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Enerjide acele kamulaştırma kararları - Son Dakika Ekonomi

Enerjide acele kamulaştırma kararları

6 saat önce

Türkiye'nin çeşitli illerinde devam eden enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Enerjide acele kamulaştırma kararları, System.String[]

Türkiye'nin çeşitli illerinde devam eden enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Pamukova Rüzgar Enerji Santrali'nin yapımı amacıyla Sakarya'nın Geyve ilçesindeki bazı taşınmazlar, Kocatepe Rüzgar Enerji Santrali'nin yapımı amacıyla Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki bazı taşınmazlar ve Düzce Rüzgar Enerji Santrali'nin yapımı amacıyla Manisa'nın Akhisar ilçesindeki bazı taşınmazlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

Şirvan Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin yapımı için de Siirt'in Şirvan ilçesindeki bazı taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Öte yandan, "154 kV Kurşunlu- Şabanözü OSB Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamındaki güzergahlara isabet eden taşınmazların direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Irak'ın Kerkük kentinde aynı aileden 4 kişide koronavirüs görüldü
İran'da vatandaşlara koronavirüse karşı "Evinizden çıkmayın" uyarısı yapıldı Gecikilen her ay için araç muayene ücreti yüzde 5 fazlası ile alınıyor Trabzonspor-Fenerbahçe kupa maçına, sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak

Son Dakika Haberleri
15:41 Gülden ve Ümit Yaşar Türkiye turnesine çıkıyor
15:28 Ece Erken'le aşk yaşayan evli Şafak Mahmutyazıcıoğlu konuştu: Evliliğimin bitmesinde alakası yok
14:56 Her durağında farklı kültürü tanıtan Doğu Ekspresi'ne ilgi artıyor
14:56 Ressam Musa Aktaş'ın 30. yıl resim sergisi sanatseverlerle buluştu
14:56 Magazin gündemine ne kadar hakimsiniz?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 16:07:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Enerjide acele kamulaştırma kararları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]