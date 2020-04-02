Enerjide acele kamulaştırma kararları

Türkiye'nin çeşitli illerinde devam eden enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Çivril İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin gerçekleştirilmesi amacıyla Denizli'nin Baklan ve Çivril ilçeleri, Demirci İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin gerçekleştirilmesi amacıyla Manisa'nın Gördes ve Demirci ilçeleri, Mut İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin gerçekleştirilmesi amacıyla Karaman ve Mersin illeri ve Yenikent Pig- Aksaray Ayrımı Doğal Gaz Loop Hattı Projesi'nin gerçekleştirilmesi amacıyla da Aksaray'ın Merkez ilçe sınırları içerisinde yer alan taşınmazlar ile söz konusu projeler kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Ayrıca, bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek "154 kV (Hacılar TM- Kesikköprü TM) Brş.N.-Atakale RES Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında güzergahlara isabet eden taşınmazlar, direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.