Enerjide acele kamulaştırma kararları

İzmir, Denizli ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek enerji iletim hatları için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İzmir'deki 150 kilovolt Şemikler- Ulucak Enerji İletim Hattı ile 400 kilovolt Bornova GİS-İzdemir TES Enerji İletim Hattının, 150 kilovolt Denizli Batı 380 TM İrtibatları Projesi ve 154 kilovolt Birecik TM Yenileme Enerji İletim Hattı Projesi'nin güzergahlara isabet eden taşınmazlarda direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından kamulaştırılacak.

Ayrıca, Bingöl İl Encümenince, 4 bin 989 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası ihale edilecek. İhale, açık eksiltme usulüyle 23 Aralık saat 14.00'te Saray Mahallesi Elazığ- Muş Karayolu Üzeri Bingöl Valiliği İl Özel İdaresi Hizmet Binasında bulunan İl Encümen toplantı salonunda yapılacak.