Enerjide Dijitalleşme Derneği kuruldu - Son Dakika
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Enerjide Dijitalleşme Derneği kuruldu

6 saat önce

Türkiye'nin enerjideki ileri teknoloji düşünce kuruluşu olma amacını taşıyan Enerjide Dijitalleşme Derneği (EDİDER), internetten canlı yayınlanan basın toplantısıyla tanıtıldı.

Enerjide Dijitalleşme Derneği kuruldu, System.String[]

Türkiye'nin enerjideki ileri teknoloji düşünce kuruluşu olma amacını taşıyan Enerjide Dijitalleşme Derneği (EDİDER), internetten canlı yayınlanan basın toplantısıyla tanıtıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk "sanal basın toplantısı" olma özelliği taşıyan etkinlik, YouTube'dan canlı yayınlandı.

Dünya genelini etkileyen, Koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla, dijital olarak gerçekleştirilen toplantıya, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kamil Çağatay Bayındır, Enerjide Dijitalleşme Derneği Başkanı, İnavitas Üst Düzey Yöneticisi Dr. Alper Terciyanlı, EDİDER Yönetim Kurulu Genel Sekreteri ve Türk Standartları Enstitüsü Baş Araştırmacısı Dr. Ezgi Avcı Sanlı ise EDİDER Yönetim Kurulu Üyesi olarak katıldı.

Ayrıca, sektör temsilcileri, basın mensupları ve öğrenciler canlı yayını takip ederek, interaktif olarak soru sordu.

Derneğin, Türkiye'nin enerji alanında hızla gelişen dijital teknolojilerde öncü ve rekabetçi olması için tüm paydaşları bir araya getirmesi, ortak platformlar kurması ve strateji belirlemede karar alıcılara destek olması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, EDİDER Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Dr. Alper Terciyanlı, enerji sektörünün geleneksel üretim, tedarik, taşıma ve tüketim kalıplarıyla devam edemeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Verinin bilgiye dönüşmesi konusunda çok daha kabiliyetliyiz, ayrıca enerjinin depolanması teknolojilerinin yaygınlaşması, enerji fiyatlarının önemli bir aşağıya doğru gelmesi ve depolama uygulamalarının da özellikle dağıtık üretim ile birleşmesi yeni bir dönemi açtı. Elektrikli araçlar enerji sektöründe dijitalleşmeyi tetikleyen önemli başlıklardan biri oldu. Bunu bir paradigma değişimi olarak niteliyorum. Tek yönlü konvansiyonel şebekeler artık hem bilgi hem enerji anlamında çok yönlü etkileşime girdiler. Yeni dünyada, yeni paradigmada ülkemizde dijitalleşme başlığının kamu-özel sektör-üniversite olarak tüm paydaşlar ile bir platform oluşturarak 'sinerji' oluşturmak amacımız. Bu sinerjiyi saha yansıtmak, katma değere dönüştürmek istiyoruz."

Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:46 Kaynak: AA
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