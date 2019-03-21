Son Dakika Haberleri: Enerjide en büyük sorun pahalılık

Enerjide en büyük sorun pahalılık

16 dakika önce

Kadir Has Üniversitesi Türkiye Toplumunun Enerji Tercihleri Araştırması'na göre vatandaşın enerjide en büyük sorun olarak pahalılığı görüyor.

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Kadir Has Üniversitesi Türkiye Toplumunun Enerji Tercihleri Araştırması'na göre vatandaşın enerjide en büyük sorun olarak pahalılığı görüyor. "En büyük sorun dışa bağımlılık" diyenlerin oranı ise 39'dan 11'e indi. (Mehmet Kara)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 07:56 

Türkiye, Kadir Has Üniversitesi, Ekonomi
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