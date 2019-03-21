Enerjide en büyük sorun pahalılık
16 dakika önce
Kadir Has Üniversitesi Türkiye Toplumunun Enerji Tercihleri Araştırması'na göre vatandaşın enerjide en büyük sorun olarak pahalılığı görüyor.
Kadir Has Üniversitesi Türkiye
Toplumunun Enerji Tercihleri Araştırması'na göre vatandaşın enerjide en büyük sorun olarak pahalılığı görüyor. "En büyük sorun dışa bağımlılık" diyenlerin oranı ise 39'dan 11'e indi. (Mehmet Kara
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 07:56
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