Son Dakika Haberleri: Enerjide entegre sistemler konuşuldu

Enerjide entegre sistemler konuşuldu

1 saat önce

'Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Çoklu Üretim Sistemleri Paneli'nde konuşan Uluslararası Hidrojen Enerjisi Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Dinçer, "Fosil yakıtların rolü devam edecek; ancak temiz teknolojiler geliştirmek zorundayız. Enerjide de artık entegre sistemlere odaklanmalıyız" dedi.

Enerjide entegre sistemler konuşuldu, System.String[]
'Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Çoklu Üretim Sistemleri Paneli'nde konuşan Uluslararası Hidrojen Enerjisi Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Dinçer, "Fosil yakıtların rolü devam edecek; ancak temiz teknolojiler geliştirmek zorundayız. Enerjide de artık entegre sistemlere odaklanmalıyız" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:19 

Ekonomi
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