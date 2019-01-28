Enerjide entegre sistemler konuşuldu
1 saat önce
'Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Çoklu Üretim Sistemleri Paneli'nde konuşan Uluslararası Hidrojen Enerjisi Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Dinçer, "Fosil yakıtların rolü devam edecek; ancak temiz teknolojiler geliştirmek zorundayız. Enerjide de artık entegre sistemlere odaklanmalıyız" dedi.
'Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Çoklu Üretim Sistemleri Paneli'nde konuşan Uluslararası Hidrojen Enerjisi Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Dinçer, "Fosil yakıtların rolü devam edecek; ancak temiz teknolojiler geliştirmek zorundayız. Enerjide de artık entegre sistemlere odaklanmalıyız" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:19
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