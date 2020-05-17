Enerjide ihracatçı ve ithalatçı aynı ekranda - Son Dakika

Enerjide ihracatçı ve ithalatçı aynı ekranda

Enerji sektöründe ithalatçı ile alıcıyı, üretici ile toptancıyı ve distribütörü aynı ekranda buluşturan e-ticaret sitesi 'Maabir.com' relansmanını yeni arayüzü ile gerçekleştirdi.

Enerjide ihracatçı ve ithalatçı aynı ekranda, System.String[]

Enerji sektöründe ithalatçı ile alıcıyı, üretici ile toptancıyı ve distribütörü aynı ekranda buluşturan e-ticaret sitesi 'Maabir.com' relansmanını yeni arayüzü ile gerçekleştirdi.


Uluslararası partnerler ile birlikte enerji sektörünün dünyada tek b2b portalı olan "Maabir.com" relansmanını yeni arayüzü ile yaptı. Söz konusu e-ticaret sitesinin, doğrudan ithalatçı ile alıcıyı, üretici ile toptancıyı ve distribütörü aynı ekranda buluşturduğu ve tüm üyelerine dolaysız ihracat imkanı sağladığı bilgisi verildi.


"On binlerce yatırımcı ile doğrudan görüşme yapılıyor"


Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek, "18 yılı aşkındır yalnızca Enerji sektörüne yönelik, fuarlar ve ikili görüşmeler etkinlikleri düzenliyoruz. Kimi zaman efektif iş görüşmeleri yapabilmek adına sadece etkinliklerin tatmin edici olmadığını ve şirketlere yatırımcı bulmanın sadece etkinlik tarihlerine sıkıştırmanın doğru olmadığını düşündük. Bunca yıllık tecrübe, bilgi birikimimiz ile beraber sahip olduğumuz global ölçekte 10 binlerce yatırımcı ile doğrudan görüşme kabiliyetimizle birlikte sektöre yeni pazarlar bulma kabiliyetimiz var. Enerji sektöründe firmaların ticari hacimlerini arttırmada önemli katma değer sağladığımızı gördük ve yıl boyu bu ticaret için bir alan sağlamak adına Türkiye'nin enerjide uluslararası ilk e-ticaret sitesi 'Maabir.com'u açtık. Site, dünya üzerinde yalnızca bu sektöre yönelik mal ve hizmet üreten şirketlere; yaptıkları işlere yönelik talep almaları ve yeni müşteri bulmaları için tasarlanmış, binlerce adrese ve yüzlerce talep/teklif arşivine sahip olan ve bunu üyelerinin hizmetine açan tek şirket" dedi.


"Afrika ve Avrupa ülkelerinden talepler yüksek"


Özellikle Kuzey Afrika ve Batı Afrika gibi ülkelerden başta Güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi olmak üzere ağırlıklı yenilenebilir enerji taleplerinin gelmekte olduğunu kaydeden Murat Dilek, "Türkiye üretim maliyetleri bazında hem uygun üretim yapabilen, iyi mühendisliği ile yakın coğrafyaya hizmet götüren bir ülke konumunda. Dolayısı ile tercih edilen bir ülkeyiz enerji konusunda. Körfez ülkelerinden arama ve üretim konularına bakım- onarım hizmet talepleri gelmekte. Kazakistan, Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan gibi doğumuzda olan ülkelerden yenilenebilir enerji ve arama hizmeti veren şirket arayışları oluyor. Bu yönde talep geliyor. Avrupa'dan da birçok ülkeden talep geliyordu ancak bu korona virüs en çok Avrupa'yı etkilediğinden gelen taleplere revizeler geldiğini görüyoruz" diye konuştu.


Dilek sözlerini şöyle sürdürdü:


"Yani biz bunun endüstrisini oluşturduk sanayisini oluşturduk ihracat yapmaya başladık. O yüzden ülkemizle sınırlı kalmayıp büyüyen bir sektörden bahsediyoruz artık. Tabi ki bir sektörün gelişmesi için önce kendi ülkesinde ayakta durabiliyor olması lazım. Bu kaynaklardan önce kendi faydalanması lazım. Bizde işte bu noktada "Maabir.com" ile sektöre olabildiğince destek olmak istiyoruz. Sektörün hem Türkiye pazarından hem de global pazarlardan faydalanarak büyümesi için elimizden geleni yapacağımızdan kuşkunuz olmasın. Ayrıca her yıl hazırlayacağımız "Global Enerji Yatırım Raporları"nı da tüm paydaşlar ile paylaşmaktan gurur duyacağımızı belirtmek isterim". - İSTANBUL

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 09:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Enerjide ihracatçı ve ithalatçı aynı ekranda - Son Dakika Ekonomi

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