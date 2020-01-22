Enerjide kamulaştırma kararı

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce İstanbul ile Batman'daki iki sahanın kamulaştırılmasına karar verildi.

Genel Müdürlüğün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünün başvurusunu değerlendiren Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, kamu yararı bulunması nedeniyle, İstanbul'un Silivri ilçesindeki 16 bin 176 metrekarelik saha ile Batman'ın Kozluk ilçesindeki 13 bin 779 metrekarelik sahanın kamulaştırılmasına karar verdi.