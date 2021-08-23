Enerjide kamulaştırma kararı

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce Adıyaman'daki bir sahanın kamulaştırılmasına karar verildi.

Genel Müdürlüğün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünün başvurusunu değerlendiren Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, kamu yararı bulunması nedeniyle Adıyaman'ın Merkez ilçesine bağlı Bozhüyük köyünde 17 bin 946 metrekarelik sahanın kamulaştırılmasına karar verdi.