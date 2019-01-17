Enerjide Kamulaştırma Kararları
1 saat önce
Bursa'nın ilçelerinde gerçekleştirilecek doğal gaz bağlantı projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Bursa
'nın ilçelerinde gerçekleştirilecek doğal gaz bağlantı projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı
kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Orhaneli
Doğal Gaz Bağlantı Hattı Projesi'nin gerçekleştirilmesi amacıyla Bursa'nın İnegöl
, Keles
, Harmancık
ve Orhaneli ilçeleri sınırları içinde yer alan ve bu hattın güzergahına isabet eden taşınmazlarla bu proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazların, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ
(BOTAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Harmancık Doğal Gaz Bağlantı Hattı Projesi'nin gerçekleştirilmesi amacıyla Bursa'nın Harmancık ilçesi sınırlarında yer alan ve güzergaha isabet eden taşınmazlarla söz konusu proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler ve hatların yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar da BOTAŞ tarafından acele kamulaştırılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:25 Kaynak: AA
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