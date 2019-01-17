Son Dakika Haberleri: Enerjide Kamulaştırma Kararları

Enerjide Kamulaştırma Kararları

1 saat önce

Bursa'nın ilçelerinde gerçekleştirilecek doğal gaz bağlantı projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Enerjide Kamulaştırma Kararları, System.String[]
Bursa'nın ilçelerinde gerçekleştirilecek doğal gaz bağlantı projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Orhaneli Doğal Gaz Bağlantı Hattı Projesi'nin gerçekleştirilmesi amacıyla Bursa'nın İnegöl, Keles, Harmancık ve Orhaneli ilçeleri sınırları içinde yer alan ve bu hattın güzergahına isabet eden taşınmazlarla bu proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazların, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Harmancık Doğal Gaz Bağlantı Hattı Projesi'nin gerçekleştirilmesi amacıyla Bursa'nın Harmancık ilçesi sınırlarında yer alan ve güzergaha isabet eden taşınmazlarla söz konusu proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler ve hatların yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar da BOTAŞ tarafından acele kamulaştırılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:25 Kaynak: AA

Harmancık, Bursa, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadın Başkan, Aday Gösterilmedi Bağımsız Aday Oldu Başkan Alinur Aktaş, Bursa'ya Çağ Atlatacak Projelerini Haberler.com'a Bir Bir Anlattı

Cinayet Sanığı Trans Birey Derya İçin Savcı Müebbet İstedi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Duyurdu: 100 Milyon Ton Ürettik, Hedef Tutturuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 10:31:23. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Enerjide Kamulaştırma Kararları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]