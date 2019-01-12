Son Dakika Haberleri: Enerjide kurulu güce yerli ve yenilenebilir damgası

Enerjide kurulu güce yerli ve yenilenebilir damgası

31 dakika önce

Türkiye'de 2018'de 4 bin 25 megavat kurulu güç devreye alındı.

Enerjide kurulu güce yerli ve yenilenebilir damgası, System.String[]
Türkiye'de 2018'de 4 bin 25 megavat kurulu güç devreye alındı. Devreye alınan kurulu gücün yüzde 93'ü yerli ve yenilenebilir kaynaklardan sağlandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:42 

Türkiye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Poşete 25 Kuruş Vermek İstemeyen Vatandaşlar, Kilo İşi Poşet Almaya Başladı Türkiye'nin İlk 'Yerli Ağız Sütü Tozu' Üretildi

Balıkçılar Uyardı: Hamsinin Kulağına Kar Suyu Kaçtı, Hamsi Almanın Tam Zamanı Bülent Uygun, Choupo-Moting'in Beşiktaş'ta Oynamak İstediğini İddia Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 14:13:22. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Enerjide kurulu güce yerli ve yenilenebilir damgası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]