Enerjide kurulu güce yerli ve yenilenebilir damgası
31 dakika önce
Türkiye'de 2018'de 4 bin 25 megavat kurulu güç devreye alındı.
Türkiye'de 2018'de 4 bin 25 megavat kurulu güç devreye alındı. Devreye alınan kurulu gücün yüzde 93'ü yerli ve yenilenebilir kaynaklardan sağlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:42
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