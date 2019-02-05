Enerjide Millileşme Devam Ediyor

Trimbox CEO'su Evren Yurttaş, "Yerli kaynaklı elektrik üretimindeki artış, ülkemiz için faydalı adımların atıldığını gösteriyor" dedi.

Trimbox CEO'su Evren Yurttaş, "Yerli kaynaklı elektrik üretimindeki artış, ülkemiz için faydalı adımların atıldığını gösteriyor" dedi.



Enerji üretiminde Milli Enerji Hamlesi meyvelerini yerli kaynaklı elektrik üretimindeki artış ile gösterdi. Yerli üretimdeki artış ile cari açık düştüğü belirtiliyor. 2017 yılı Ocak-Aralık döneminde yerli kaynaklı elektrik üretimi 135,2 milyar (kWh) iken, bu rakam 2018 yılının aynı döneminde 150,9 milyar (kWh) oldu. Yerlilik payındaki artış yüzde 4.17'ye çıktı. Elektrik üretiminde yerlilik payı 2019 yılında da artmaya devam ediyor. Ocak 2018'te yerli kaynak elektrik üretimi 11,8 milyar (kWh) iken, bu rakam 2019 yılı aynı döneminde 15,5 milyara (kWh) çıktı.



Geçtiğimiz aylarda millileşme ve yerli malı kullanılmasıyla ilgili çıkarılan genelgeler, Türk sanayi üretimini olumlu etkiledi. Kamu kurumlarında, enerji alanında yerli üretim ürünlerin kullanılmaya başlanması cari açığın düşürülmesinde katkı sağladı. Konu ile ilgili görüşlerini açıklayan Trimbox CEO'su Evren Yurttaş, "Yerli kaynaklı elektrik üretimindeki artış, ülkemiz için faydalı adımların atıldığını gösteriyor. Enerji verimliliği uzun vadeli sürdürülebilirlik için gereklidir. Enerjinin önemli bir payı evlerimize ulaşmadan kaybolur. Teknolojik gelişmeler, daha iyi yalıtılmış binalar, akıllı şebekeler, enerji verimliliği standartları ve koruma sistemleri enerji kaybını önlemeye yardımcı olur, cari açığın düşürülmesine katkı sağlar. Koruma sağlanmayan her sistem, cari açık olarak geri döner" dedi.



"Korumak cari açığı engeller"



Elektrik tesisatlarının korunmasına vurgu yapan Yurttaş, "Alçak gerilim sistemlerinde tüm parafudr sistemleri yerine kullanılabilen ve ayrıca aşırı gerilim sönümleyici özelliği ile en önemli ilave korumayı sağlayan Trimbox, bu alanda kamu teknik şartnamelerinde hızla yayılmaya başladı. Savunma Sanayi Başkanlığı, Emniyet Müdürlükleri ve belediyelerden sonra tüm diğer kamu projeleri de hızla sistemlerini sönümleyici ile korumaya almak için projelerine eklemeye başladı. Ürünümüz, diğer parafudrlara göre topraklama olmadan çalışabilmesi, topraklama çeşidi, toprak direnci gibi bağımlılıkları olmamasının yanında aşırı gerilim sönümleyici olarak gerilimin nominal seviyelerde tutulmasını sağlamakta ve yıldırım, trafo patlaması gibi sebeplerle zarar görmesi durumunda sistemleri korumasına rağmen ücretsiz değişim ile farkını açık ara kanıtlamaktadır. Ayrıca ürünümüz, ani voltaj dalgalanması, aşırı gerilim, nötr kopması, toprak faz teması, trafo patlaması ve yıldırım düşmesi gibi durumlarda hem elektrik sistemlerini hem de sisteme bağlı cihazları korur. Bu koruma ile elektrik kaynaklı arızalar ve yangınlar da önlenmiş olur. Bu durumda cari açığın engellenmesine de katkı sağlar" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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