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Enerjide yeni normal; yenilenebilir enerji - Son Dakika

Enerjide yeni normal; yenilenebilir enerji

22.06.2021 12:53
Enerjide yeni normal; yenilenebilir enerji, System.String[]

Dünya Yenilenebilir Enerji Günü kapsamında açıklama yapan Bursa Tek Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, temiz geleceğin ancak yenilenebilir enerji kaynaklarıyla mümkün olduğunu söyledi.

Dünya Yenilenebilir Enerji Günü kapsamında açıklama yapan Bursa Tek Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, temiz geleceğin ancak yenilenebilir enerji kaynaklarıyla mümkün olduğunu söyledi.

Yenilenebilir enerji yatırımlarını sürdürdüğünü vurgulayan Bursa TEK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, "Geleceğimiz için bilinçlenmemiz ve çevre dostu uygulamalara geçiş yapmamız gerekiyor" açıklamasını yaptı.

Rekabet avantajı sağlıyor

Yenilenebilir enerjinin hem tüketici, hem de üretici tarafında teşviki ve yaygınlaştırılması için bir dizi adım atıldığına dikkati çeken Bursa TEK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, "Türkiye yenilenebilir enerji atılımında tarihi bir güne adım attı. Dünyaya örnek olacak yeşil sertifika projesi olan Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi (YEK-G) kapsamında ilk yeşil enerji sertifikalandırma işlemi 21 Haziran'da yapıldı. Enerji Piyasası için yeni bir dönemin başlangıcı olan yeşil elektrik sertifikasında atılan adımı sektörümüz adına oldukça önemli buluyoruz. YEK-G ile markalar; pazarlama ve iletişim faaliyetlerinde yenilenebilir enerjiye verdikleri desteği sergileyerek, rakiplerine kıyasla önemli bir rekabet avantajı elde edecek. Bu da yenilenebilir enerjinin kullanımı için teşvik edici olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'mız başta olmak üzere bu atılımlarda emeği geçen herkese teşekkür borçluyuz" diye konuştu.

Türkiye Avrupa'da beşinci sırada

Türkiye'nin özellikle son dönemde büyük bir sıçrayış kaydederek yenilenebilir enerjide dünyada adından söz ettiren bir konuma geldiğini de vurgulayan İbrahim Şahintaş, "Türkiye'de yenilenebilir enerji yatırımlarının büyüklüğü 50 milyar dolar seviyesini aşarken ülkemizin güneş enerjisinde kurulu gücü 6 bin 450 megavatı lisanssız, 620 megavatı ise lisanslı olmak üzere toplam 7 bin 70 megavat seviyesinde bulunuyor. Bu anlamda özellikle son yıllarda büyük bir ilerleme kaydediyoruz. Türkiye geçen yıl toplam elektrik üretiminin yüzde 12'sini rüzgar ve güneşten karşılayarak dünya ortalamasının (yüzde 9,4) üzerinde performans gösterdi. Ülkemizin 2020 elektrik üretiminin ise yüzde 43'ü yenilenebilir kaynaklardan sağlandı. Yenilenebilir elektrik kurulu gücü olarak Avrupa'da 5'inci, dünyada da 12'nci sıradayız. Bu güzel gelişmelerin artarak sürmesi için biz de elimizden geleni yapıyoruz. Önce bireysel bilincimizi yükseltip tüm topluma yenilenebilir enerjinin önemini anlatmak ve kullanımına özendirmek gerekiyor. Kurulu gücümüzü daha da büyütüp, yenilenebilir enerjide ihracat devi olabilecek potansiyele sahibiz. Artık enerjinin yeni normali yenilenebilir enerji" dedi.

Enerjideki dönüşüme odaklanmalıyız

Uluslararası Enerji Ajansı'nın enerji piyasalarının gelecek 10 yılına ışık tutan 'Dünya Enerji Görünümü 2020' raporuna göre küresel elektrik talebinin 2030 yılına kadar yüzde 20 artmasının beklendiğini ifade eden İbrahim Şahintaş, bu talep artışının yüzde 80 gibi önemli bir kısmının ise yenilenebilir enerji kaynakları tarafından karşılanacağına dikkat çekti. Birçok ülkede yeni kömür ve doğalgaz santrali yatırımlarından daha ucuz olan ve şimdiye kadarki en düşük maliyetli elektrik kaynağı haline gelen güneş enerjisinin sektördeki büyümenin merkezinde bulunduğunu belirten Şahintaş, "Enerji üretimi ve tüketimdeki yapısal değişiklikler, emisyonda kalıcı düşüş ve dolayısıyla AB tarafından belirlenen Yeşil Mutabakata uyum sürecimizi de hızlandıracaktır. Enerjideki dönüşümü gerçekleştirme hızımız, küresel pazarların yeni normale hazırlandığı bir dönemde ihracatçı kuruluşlarımıza uluslararası rekabette çok önemli avantajlar sağlayacaktır." dedi. - BURSA

Enerjide yeni normal; yenilenebilir enerji

Yenilenebilir Enerji, Türkiye, Enerji, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Enerjide yeni normal; yenilenebilir enerji - Son Dakika Ekonomi


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