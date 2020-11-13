"Enerjide Yenilikçi Sohbetler"in ikinci etkinliğinde enerji depolama konuşulacak
13.11.2020 15:01
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Enerji Çalışma Grubu'nun düzenlediği "Enerjide Yenilikçi Sohbetler" webinar serisinin ikinci etkinliği "Sürdürülebilir Gelecek İçin Enerji Depolama" başlığıyla gerçekleştirilecek.
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Enerji Çalışma Grubu'nun düzenlediği "Enerjide Yenilikçi Sohbetler" webinar serisinin ikinci etkinliği "Sürdürülebilir Gelecek İçin Enerji Depolama" başlığıyla gerçekleştirilecek.
TÜSİAD açıklamasına göre, 18 Kasım saat 16.00'da gerçekleştirilecek toplantıda, öz tüketime yönelik enerji depolama, mevcut uygulamalar ve gelecek teknolojiler ışığında değişen tüketim profilleri özelinde değerlendirmeler paylaşılacak.
TÜSİAD Yenilenebilir Dönüşüm Görev Gücü Üyesi Yalçın Altuntaş'ın moderatörlüğünde; SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, Enerji Sistem Analisti Hasan Aksoy ve Aggreko Satış Direktörü Yıldırım Keskin'in panelist olarak katılacağı etkinlikte, Aggreko Satış Direktörü Özden Parsak da bir sunum yapacak.
Son Dakika Yaşlı adam, çarşaflı kadına "Burası Arabistan değil" deyince ortalık karıştı Manchester United Cristiano Ronaldo için menajeri Jorge Mendes'e teklif yaptı Kremlin Sözcüsü Erdoğan ile Putin'in anlaştığını açıkladı: Türk gözlem merkezi Dağlık Karabağ dışında olacak Son Dakika! Galatasaray'ın milli takım kampında olan bir futbolcusu koronavirüse yakalandı İstanbul seçimini yaptı: Taksim Meydanı'nın yeni yüzü "Taksim Kolektifi" ile hayat bulacak Paşinyan karşıtı protestolar 3'üncü gününe girdi! İç savaşın eşiğindeki Ermenistan'da Savunma Bakanlığı Sözcüsü istifa etti Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da kutlu gün: 28 yıl sonra cuma namazı kılındı Eşini öldüren ve aldatıldım diye kendini savunan katile savcıdan cevap: Bu boşanma davası konusu