Enerjide 'yeşil tarife' dönemi başladı - Son Dakika

Güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği kullanmak isteyen vatandaşlara özel tarife üretildi. Yeni uygulama ile elektrik tüketicileri ağustos ayı itibarıyla isterlerse "Yeşil Enerji" tarifesine geçebilecek.

Yenilenebilir tarife ya da yeşil tarife adıyla çıkan uygulamada tercih tamamen vatandaşa ait. İsteyen tüketicinin çevreye faydalı olmak amacıyla "ben sadece yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği kullanmak istiyorum" demesi yeterli. Bu tarifeyi seçenlerin faturası da onlara özel olacak.

(İHA)