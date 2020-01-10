"Enerjimiz Yarınlara" projesinin 2020'deki ilk durağı Mersin oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Enerjimiz Yarınlara' projesinin 2020'deki ilk durağı Mersin oldu - Son Dakika

"Enerjimiz Yarınlara" projesinin 2020'deki ilk durağı Mersin oldu

6 saat önce

Aksa markalı grup şirketlerinin "Enerjimiz Yarınlara" ismiyle başlattığı kurumsal sosyal sorumluluk projesinin 2020 yılındaki ilk durağı Mersin oldu.

Aksa markalı grup şirketlerinin "Enerjimiz Yarınlara" ismiyle başlattığı kurumsal sosyal sorumluluk projesinin 2020 yılındaki ilk durağı Mersin oldu.

Aksa Enerji açıklamasına göre, Aksa grup şirketlerinin 2019'da 6 bin 500 km'den fazla yol kat ederek 2 bin çocuğa enerji eğitimi verdiği "Enerjimiz Yarınlara" kurumsal sosyal sorumluluk projesinin 2020'deki ilk durağı Mersin oldu.

9 Ocak Perşembe günü Mersin'in Yenişehir ilçesindeki Çavak Günferi Karagenç Ortaokulu'nu ziyaret eden Aksa Enerjimiz Yarınlara ekibi öğrencilerle bir araya geldi. Mersin İl Mili Eğitim Müdür Yardımcısı Yusuf Duman'ın da katıldığı etkinlikte; Aksa Enerji, Aksa Doğalgaz, Aksa Elektrik ve Aksa Jeneratör çalışanlarından oluşan proje ekibi; 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine kapsamlı bir enerji eğitimi verdi. Ekip, kendi faaliyet alanlarının yanı sıra enerji kaynakları, enerji üretimi, enerji verimliliği, tasarruflu enerji kullanımı, enerji okuryazarlığı ve temiz enerji kavramı gibi pek çok konuda öğrencileri bilgilendirdi.

-360 derece enerji eğitimi


Aksa grup şirketleri, faaliyet alanlarını çocukların anlayabileceği basit bir dille anlatarak; enerji üretimi ve kullanım alanlarını kapsamlı bir şekilde aktardı. Doğal gazın kullanım alanlarından jeneratörün çalışma prensibine, elektrik tarihinden bilinçli elektrik kullanımı ve enerji üretimine dair her şey bu eğitimlerde işlendi.

Tüm bunların yanı sıra öğrenciler, Aksa markasına özel hazırlanan hem eğitici hem de eğlendirici enerji temalı matematik oyunlarıyla keyifli bir gün geçirdi. Etkinlik sonunda öğrencilere; projeye özel olarak hazırlanan Enerji Ansiklopedisi, çeşitli kırtasiye gereçleri, zeka oyunu ve sırt çantası hediye edildi.

Aksa Enerji, Aksa Doğalgaz, Aksa Elektrik ve Aksa Jeneratör tarafından ortak yürütülen "Enerjimiz Yarınlara" projesiyle, grup şirketlerinin Kurumsal İletişim ekipleri gönüllülük esasıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki ilçe ve köylerdeki ortaokullarda enerji eğitimleri vermeye devam edecek. Bu proje ile yıl sonuna kadar yine 2 bin civarında öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

Mersin, Aksa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:00 Kaynak: AA
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