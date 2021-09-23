Enerjinin gizli kahramanları kadın mühendisler - Son Dakika

Enerjinin gizli kahramanları kadın mühendisler

5 ilin enerji koordinasyonu kadın mühendislere emanet

SAMSUN - Samsun'da görev yaparak 5 şehre kesintisiz elektrik vermek için enerjinin şebeke yönetimini sağlayan kadın mühendisler, kendilerine gelen arıza taleplerine hızlı dönüş yaparak etkin rol oynuyor.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. bünyesinde görev yapan 6 şebeke yönetim mühendisi kadın, yaşanan elektrik kesintilerine uzaktan müdahale edilmesinde, ihbar hatlarına iletilen elektrik kesintisi ve aydınlatma arızası bildirimlerinin iş emrine çevrilerek saha ekiplerine iletilmesinde etkin rol oynuyor. Sahadan sağlanan tüm geri bildirimlere hassasiyetle yaklaşan mühendisler anında geri bildirimle arızayı çözüme kavuşturuyor. Samsun'da bulunan YEDAŞ binasında görevli mühendis kadınlar Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop şehirlerindeki meydana gelen elektrik arızalarının çözüme ulaşma konusunda da koordinasyonunu sağlayarak hizmet veriyor.

Yaptıkları iş hakkında bilgi veren Şebeke Yönetim Mühendisi Hande Nuran Kullukçu, "Elektrik dağıtım hizmeti verdiğimiz tüm illerimizde, kullanıcılarımızın memnuniyeti ile birlikte, kaliteli ve sürdürülebilir elektrik enerjisi sunabilmek öncelikli hedefimiz. Bu nedenle şebeke yönetim merkezindeki iş akışı bizim için çok kıymetli. Sorumluluk sahamızda, 40 farklı lokasyonda bulunan 860 kişilik arıza onarım ve bakım ekiplerimizle, tüm elektrik arıza bildirimleri, aydınlatma ihbarları ve bakım onarım taleplerine hızlı bir şekilde müdahale edebilmekteyiz. Bununla birlikte SCADA ve AGİS (Alçak Gerilim İzleme Sistemi) sistemlerimiz ile şebekede meydana gelen arızayı, bölgeden herhangi bir arıza bildirimi gelmese dahi görebilmekte ve uygun ekipleri anlık sevk edebilmekteyiz. Günlük takip ettiğimiz operasyon içerisindeki tespitlerimiz, bakım ve yatırım planlarımızı oluştururken kritiklik arz etmektedir. Sahadan sağlanan tüm geri bildirimlere bu hassasiyetle yaklaşmaktayız" dedi.

Ayancık selinde enerjiyi onlar yönetti

Özellikle hava muhalefetinin olduğu dönemlerde şebeke yönetim merkezlerinde yoğunluk yaşadıkları belirten Mühendis Hande Nuran Kullukçu, Sinop'ta sel felaketindeki duruma da değinerek, "Tüm operasyonun koordinasyonunun sağlanması noktasında aktif rol aldık" diye konuştu.