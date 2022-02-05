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ENERJİNİN KAHRAMANLARINA JANDARMADAN DESTEK - Son Dakika

ENERJİNİN KAHRAMANLARINA JANDARMADAN DESTEK

05.02.2022 10:52

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da sezon boyu enerji nöbeti tutan UEDAŞ ekiplerine Bursa İl Jandarma Komutanlığından destek geldi.

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da sezon boyu enerji nöbeti tutan UEDAŞ ekiplerine Bursa İl Jandarma Komutanlığından destek geldi. Beyaz cennette kar seviyesinin yükselmesi ve hava sıcaklıklarının da düşmesiyle mesaisi zorlaşan UEDAŞ'in yardımına jandarmanın kar motorlu ekipleri yetişti.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da sezon, tatilcilerin yoğun talebiyle devam ederken, UEDAŞ ekipleri de olası elektrik kesintilerine karşı ener

UEDAŞ Osmangazi İşletme Müdürü Muharrem Alıç sezondaki yoğunluk ve zorluklardan bahsederken," Bizim sorumluluk sahamızdaki en yüksek nokta olan Uludağ'ın zirvesindeyiz. Burada kış şartlarının getirdiği zorluktan dolayı ulaşım olmuyor ne yazık ki. Hatların geçtiği noktalara gitmek için Jandarma motorlu ekipler sağ olsun bize son derece destek oluyorlar. Bu destek sayesinde yürüyerek bile gidilemeyecek noktalara ulaşmaktayız. Bu bağlamda Uludağ'da kışın başlamasıyla beraber Burada Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. olarak sürekli bir şekilde ekipl bulunduruyoruz ve anında müdahale ederek Bursa'mıza, Güzel Uludağ'ımıza gelen misafirlerimize en iyi şekilde hizmet vermeye çalışmaktayız"diye konuştu.

Her kış Uludağ'da sezon boyunca nöbet tutan UEDAŞ ekipleri, şebekenin uzaktan izleme kumanda edilmesini sağlayan SCADA sistemi ile de kesintisiz enerjiyi koruyor.

ENERJİNİN KAHRAMANLARINA JANDARMADAN DESTEK
ENERJİNİN KAHRAMANLARINA JANDARMADAN DESTEK
ENERJİNİN KAHRAMANLARINA JANDARMADAN DESTEK

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Jandarma, Uludağ, Turizm, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ENERJİNİN KAHRAMANLARINA JANDARMADAN DESTEK - Son Dakika


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SON DAKİKA: ENERJİNİN KAHRAMANLARINA JANDARMADAN DESTEK - Son Dakika
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