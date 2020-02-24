Enerjinin kalbi Antalya'da atacak

Antalya'da ENEREX Enerji Verimliliği ve Dönüşümü Fuarı, 27-29 Şubat tarihleri arasında kapılarını ziyarete açacak. Fuara 10 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor.



Antalya Expo Center'da üç gün sürecek ENEREX Enerji Verimliliği ve Dönüşümü Fuarı, 27-29 Şubat tarihleri arasında kapılarını ziyarete açacak. Enerji sektörü temsilcilerini Antalya'da bir araya getirecek fuarda, yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımı, enerji verimliliği, enerjinin dönüşümüne yönelik en son gelişmeler ile ürün ve hizmetler vitrine çıkacak. Fuara sayılı günler kala ise, ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Bıdı'nın yanı sıra EMO Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Tat, CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, Bilim Üniversitesi Rektörü İsmail Yüksek, AESOB Genel Sekreteri Mehmet Işıldağ, ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı, EYODER Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Sporcu ve POYD Başkanı Ülkay Atmaca katıldı. Toplantıda konuşan ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, ilk kez düzenlenecek Antalya ENEREX'e dair son gelişmeleri aktardı. Bıdı, "Enerjide maliyetleri düşürmek için enerji verimliliğini sağlamamız ve yenilenebilir enerjilere yönelmemiz gerekiyor. Teknoloji bu noktada hedeflerimize ulaşmada en önemli gücümüz" dedi.



"10 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz"



Enerjinin tüm sektörler ve bireysel tüketicilerin en önemli ihtiyacı, aynı zamanda da en yüksek gider kalemi olduğuna işaret eden Bıdı, ilk olarak sorunu tespit ettiklerini belirterek, "Sonrasında çözüm önerilerine sıra geldi ve böylelikle Antalya ENEREX doğdu. Bilindiği üzere, Antalya'nın sahip olduğu potansiyeli fuarlarla geliştirmek ANFAŞ'ın en önemli misyonlarından biri. Bu kapsamda 27 Şubat Perşembe günü kapılarını ilk kez ziyarete açacak Antalya ENEREX'ın hedefi, Antalya'yı enerji üssü konumuna getirmek. İlk yılında fuarımızda 5 bin metrekare alanda 40'tan fazla firma 150'den fazla ürün sergilenecek. Yurtiçi ve yurtdışından 10 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz" diye konuştu.



"Yenilebilir enerjiye yönelmemiz gerekiyor"



Enerjide maliyeti düşürmek için yenilebilir enerjilere yönlenmesi gerektiğini vurgulayan Bıdı, şöyle devam etti "Enerjide maliyetleri düşürmek için enerji verimliliğim sağlamamız ve yenilenebilir enerjilere yönelmemiz gerekiyor. Teknoloji bu noktada hedeflerimize ulaşmada en önemli gücümüz. Yapay zeka gibi teknolojik gelişmeler sayesinde EYODER'in verilerine göre, yatırım maliyetinde yüzde 60'a varan oranlarda, işletme maliyetinde yüzde 75'e varan oranlarda iyileşme gerçekleştirme imkanı var. Bu da enerjide verimlilik getiriyor."



Sektörün geleceği oturumlarda konuşulacak



Antalya ENEREX Fuarı, sektörle ilgili pek çok yenilik ve gelişmenin gündeme getirileceği enerji oturumlarına ev sahipliği yapacak. Fuarın ilk gününde, Yem Arayışlar Girişimi Platformu Derneğı'nın (YAPDER) düzenlediği ve Ekonomi Gazetecileri Derneğinin (EGO) desteklediği "Enerjini Depola Geleceğini Kurtar" mottosuyla bir yuvarlak masa toplantısı yapılacak.



Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) tarafından 14.00-15.30 saatleri arasında GENSED Genel Sekreteri Hakan Erkan'ın moderatörlüğünü üstlendiği Otellerde ve Sanayide Güneş Enerjisi Uygulamaları konusu işlenecek. 16.00-17.30 saatleri arasında ise Antalya OSB Başkanı Ali Bahar'ın moderatörlüğünde Antalya Organize Sanayi Bölgesi Endüstriyel Tesislerde Enerji Verimliliği Oturumu düzenlenecek.



Fuarın ikinci gününde toplam 4 oturum yer alıyor. Solarbaba Digital Content Manager Gizem Ballı'nın yöneteceği Güneş Enerjisinin Geleceği Oturumu, 11.00.12.30 saatleri arasında EYODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Naci Işıklı'nın moderatörlüğünü üstlendiği Endüstriyel Tesislerde ve Binalarda Enerji Verimliliği başlıklı EYODER Oturumu, 14.00-15.45 saatleri arasında, ATSO Çevre ve Enerji Meslek Komitesi Başkanı Ayhan Çakır'ın yöneteceği Antalya Ticaret ve Sanayi Odası binalarda, otellerde ve sanayide ısı pompaları konulu oturum, TÜBİTAK sunumu ile 16.00-18.00 saatleri arasında yapılacak.



"Yenilenebilir Enerji ve Enerji Sektörü Türk Kadınlan" Grubu TWRE tarafından gerçekleştirilecek TWRE - Uzman Kadınların Gözünden Enerji Değişimi ve Dönüşümü başlıklı oturum ise TWRE Başkanı Sedef Budak'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek. Fuarın son gününde ise ESM ve Enerji sistemleri Mühendisliği Oturumu, enerji sektöründe enerji sistemleri mühendisliğinin önemi ve sektördeki yerine vurgu yapacak. - ANTALYA