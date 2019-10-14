'Enerjinin Yıldızları' AEDAŞ'ta işbaşı yaptı

Elektrik dağıtım sektöründe yetişmiş insan gücüne destek olmak hedefi ile başlatılan Enerjinin Yıldızları Projesi, ilk yılından itibaren sektöre nitelikli eleman kazandırma başarısını gösterdi. Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde AEDAŞ'ın desteği ile oluşturulan Yüksek Gerilim Dalı'nı seçen 12. sınıf öğrencilerinden 3'ü okul biter bitmez şirkette işe başladı.



Türkiye genelinde elektrik dağıtım sektörünün nitelikli elemen ihtiyacına çözüm üretmek hedefiyle hayata geçirilen Enerjinin Yıldızları Projesi, sektöre yeni isimler kazandırmaya başladı. Proje kapsamında geçen yıl Antalya'da Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Yüksek Gerilim Laboratuvarı kuran ve Yüksek Gerilim Dalı Bölümü'nün oluşturulmasına katkı sağlayan Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ); 'Enerjinin Yıldızları'na kapılarını açtı. Yüksek Gerilim Dalı'nı tercih eden öğrencilere staj imkanı sağlayan AEDAŞ, başarılı olan mezunlar arasından 3 öğrenciyi de işe aldı. İş hayatına atılan Enerjinin Yıldızları'ndan 2 kişinin, Antalya Merkez'deki özel parkurda eğitimleri başladı. Eğitimin ardından Kaş ve Kalkan'da açma - kesme biriminde görev alacaklar. Bir diğer mezun da Antalya Merkez'de Endeks Okuma Birimi'nde işbaşı yaptı.



Uygulamalı eğitim aldılar



Geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile yapılan 'Mesleki Eğitim Protokolü'nün ardından Antalya, Sivas ve İstanbul'da belirlenen 3 meslek lisesinde Yüksek Gerilim Dalı Bölümü oluşturulmuştu. Proje çerçevesinde Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde AB standartlarında yüksek gerilim laboratuvarı kuran AEDAŞ, bölümü seçen öğrencilere uygulamalı eğitim imkanı sundu. Yıl boyunca bölümü tercih eden 17 kişiden oluşan 11. sınıf ve 18 kişiden oluşan 12. sınıf öğrencilerine uygulamalı sınıf eğitimlerinin yanı sıra üretim tesisi gezileri, kariyer günleri, autocad kullanımı, iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitimler verildi. Yine 2018-2019 öğretim yılında 11. sınıf öğrencileri arasında AEDAŞ'tan burs alan 9 kişiye genel müdürlükte çeşitli alanlarda staj imkanı sağlandı.



"Bu yıl da yoğun ilgi söz konusu"



Enerjinin Yıldızları Projesi ile mesleki eğitimin önemine dikkat çekildiğini ifade eden AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, "Daha ilk yılında projenin öğrenciler arasında kabul görmesi ne kadar doğru bir yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Enerjinin Yıldızları Projesi'nin ikinci yılında yani 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde gelen yoğun talep bizi çok mutlu etti. 11. sınıftan itibaren tercih edilebilen Yüksek Gerilim Dalı'na çok sayıda başvuru gelirken, sınırlı kontenjan nedeniyle bu yıl da 18 kişi kabul edilebildi. Hedefimiz önümüzdeki yıllarda kontenjanı daha da artırmak ve başka meslek okullarında da projemizi hayata geçirmek" değerlendirmesinde bulundu. - ANTALYA