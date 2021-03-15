"Enerjinin Yıldızları" yüz yüze eğitime başladı

Elektrik dağıtım sektöründe yetişmiş eleman ihtiyacının karşılanabilmesi için başlatılan "Enerjinin Yıldızları" projesi kapsamında Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Yüksek Gerilim Sistemleri Dalı'nda öğrenim gören öğrenciler yüz yüze eğitime başladı.

Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ'den (ÇEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, maske, mesafe ve hijyen kurallarına büyük özen gösterilen derslere 11'nci sınıflarda 16, 12'nci sınıflarda ise 18 öğrenci katılıyor.

Valilik izni ile gerçekleştirilen uygulamalı meslek derslerine, okul öğretmenlerinin yanı sıra ÇEDAŞ çalışanları da mentor olarak giriyor.

Eğitim başlamadan önce öğrencilerin HES kodlarını alarak yakın takip başlatan okul yönetimi ayrıca derslerden önce düzenli olarak ateş ölçümü yapıyor. Oturma düzeni sosyal mesafe kurallarına göre ayarlanan sınıflarda, öğrenciler maskeleri ile derse katılıyor.

Öğrenciler okulda yüz yüze eğitimin yanı sıra haftada 3 gün staj görüyor.

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile 2018 yılında imzalanan "Mesleki Eğitim Protokolü"nün ardından İstanbul, Sivas ve Antalya'da belirlenen 3 meslek lisesinde Yüksek Gerilim Sistemleri Dalı ve Yüksek Gerilim Laboratuvarı kurulması ile hayata geçen Enerjinin Yıldızları Projesi'nin Sivas, Tokat ve Yozgat ayağını ÇEDAŞ yürütüyor.