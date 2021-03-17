Enerjinin Yıldızları yüz yüze eğitimlere başladı - Son Dakika

Enerjinin Yıldızları yüz yüze eğitimlere başladı

17.03.2021 11:57
Enerjinin Yıldızları yüz yüze eğitimlere başladı, System.String[]

MEB'in kararıyla ilk, orta ve liselerde seyreltilmiş eğitime geçilirken Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde AEDAŞ'ın desteği ile oluşturulan Yüksek Gerilim Dalı öğrencileri de yüz yüze eğitimi başladı.

MEB'in kararıyla ilk, orta ve liselerde seyreltilmiş eğitime geçilirken Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde AEDAŞ'ın desteği ile oluşturulan Yüksek Gerilim Dalı öğrencileri de yüz yüze eğitimi başladı. "Enerjinin Yıldızları" Projesi kapsamında eğitim alan öğrenciler ayrıca haftada 3 gün staj yapıyor.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (AEDAŞ) elektrik dağıtım sektörünün yetişmiş eleman ihtiyacına destek olmak hedefiyle hayata geçirdiği Enerjinin Yıldızları Projesi kapsamında eğitim alan öğrenciler, pandemi nedeniyle verilen uzun bir aranın ardından yeniden yüz yüze eğitim için okula döndü.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) kararıyla Mart ayı başından itibaren ilk, orta ve liselerde yüz yüze eğitim için adımlar atılırken Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde AEDAŞ'ın desteği ile oluşturulan Yüksek Gerilim Dalı'nın öğrencileri de artık ders görmeye başladı. 11. sınıf öğrencileri haftanın 4 günü derslere katılırken 12. sınıf öğrencileri haftanın 2 günü ders yapıp 3 gün de staj görüyor.

Yüksek gerilim dalı öğrencilerine özel takım çantası

Yeni dönem için Yüksek Gerilim Dalı öğrencilerine Enerjinin Yıldızları yazılı önlükler ve uygulamalı derslerde kullanabilmeleri için ölçü ve el aletlerinin bulunduğu takım çantaları dağıtan AEDAŞ, mesleki derslere bünyesindeki uzmanlarla destek veriyor.Öğrencilerin ve öğretmenlerin sağlığı için pandemiye karşı tüm önlemlerin alındığı, okula girişlerde düzenli olarak ateş ölçümü yapılıp maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulduğu eğitim süreci boyunca sınıflar düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Yüksek gerilim laboratuvarı kuruldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile 2018 yılında yapılan 'Mesleki Eğitim Protokolü'nün ardından Antalya, Sivas ve İstanbul'da belirlenen 3 meslek lisesinde Yüksek Gerilim Dalı Bölümü oluşturuldu. Proje çerçevesinde Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde AB standartlarında yüksek gerilim laboratuvarı kuran AEDAŞ, öğrencilere staj imkanı da sağlıyor. - ANTALYA

Enerjinin Yıldızları yüz yüze eğitimlere başladı
Enerjinin Yıldızları yüz yüze eğitimlere başladı
Enerjinin Yıldızları yüz yüze eğitimlere başladı

milli eğitim bakanlığı, Anadolu Lisesi, Akdeniz, Kepez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Enerjinin Yıldızları yüz yüze eğitimlere başladı - Son Dakika


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