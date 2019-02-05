Son Dakika Haberleri: Enerjisa Ceo'su Erdem: "Elektrik Faturalarındaki Artış Yatırımın Bedeli"

Enerjisa Ceo'su Erdem: "Elektrik Faturalarındaki Artış Yatırımın Bedeli"

37 dakika önce

Vatandaşların tepkisine neden olan faturalardaki dağıtım bedelleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Ziya Erdem, “Bu bir okuma bedeli değil, yatırım bedeli” dedi. Türkiye’de elektrik dağıtım firmalar,ı son zamanlarda dağıtım bedelleri yüzünden vatandaşların tepkisine neden oluyor. Dağıtım bedelinin faturalara yansımasına vatandaşlar, sosyal medyada, “Dağıtımı Ferrari ile mi yapıyorsunuz da bu kadar yüksek oluyor?” eleştirileri yöneltiyordu. Enerjisa CEO’su Ziya […]The post Enerjisa CEO’su Erdem: “Elektrik faturalarındaki artış yatırımın bedeli” appeared first on Enerji Enstitüsü.

Enerjisa Ceo'su Erdem:
Vatandaşların tepkisine neden olan faturalardaki dağıtım bedelleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Ziya Erdem, "Bu bir okuma bedeli değil, yatırım bedeli" dedi.

Türkiye'de elektrik dağıtım firmalar,ı son zamanlarda dağıtım bedelleri yüzünden vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Dağıtım bedelinin faturalara yansımasına vatandaşlar, sosyal medyada, "Dağıtımı Ferrari ile mi yapıyorsunuz da bu kadar yüksek oluyor?" eleştirileri yöneltiyordu.

Enerjisa CEO'su Ziya Erdem, bu konuya açıklık getirdi. Ağustos ayındaki kur saldırısından sonra vatandaşların bu konudan daha çok şikayetçi olduğunu belirten Erdem, "Biz faturaları Ferrari ile dağıtmıyoruz ama enerji maliyetleri yükselince ona oranla dağıtım maliyeti de yükseliyor. Bu bir okuma bedeli değil. Yapılan yatırımın bedeli. Sonuçta o yatırım, enerjinin size ulaşması için yapılıyor. Bunun bir bedeli olmalı." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:16 

CEO, Sektörel
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