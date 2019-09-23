Son Dakika Haberleri: Enerjisa’da dijitalleşmenin formülü: 70-20-10
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Enerjisa’da dijitalleşmenin formülü: 70-20-10

1 saat önce

Enerjisa CEO'su Ziya Erdem, toplam tüketimin yüzde 40'ını merkezden 80 bin noktayı anlık olarak izleyebildiklerini ve gerçek zamanlı tüketim analizleri yaptıklarını anlattı.

Enerjisa’da dijitalleşmenin formülü: 70-20-10, System.String[]

Enerjisa CEO'su Ziya Erdem, toplam tüketimin yüzde 40'ını merkezden 80 bin noktayı anlık olarak izleyebildiklerini ve gerçek zamanlı tüketim analizleri yaptıklarını anlattı.

CEO, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 08:15 
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