Enerjisa’da dijitalleşmenin formülü: 70-20-10
1 saat önce
Enerjisa CEO'su Ziya Erdem, toplam tüketimin yüzde 40'ını merkezden 80 bin noktayı anlık olarak izleyebildiklerini ve gerçek zamanlı tüketim analizleri yaptıklarını anlattı.
Enerjisa CEO'su Ziya Erdem, toplam tüketimin yüzde 40'ını merkezden 80 bin noktayı anlık olarak izleyebildiklerini ve gerçek zamanlı tüketim analizleri yaptıklarını anlattı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 08:15
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