Enerjisa Enerji A.Ş'nin yeni merkez ofisine Cushman & Wakefield imzası

Uluslararası ticari gayrimenkul danışmanlık şirketi Cushman & Wakefield, Türkiye'de gerçekleştirdiği önemli projelerine bir yenisini daha ekledi.İş Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun mülkiyetinde olan, Nidakule Ataşehir Batı ofis binasının ilk kiralama işlemini gerçekleştiren Cushman & Wakefield, 6 bin 514 m2'lik alanı Enerjisa Enerji A.Ş'ye kiraladı. Bu anlaşma ile C&W, 2018 yılında Ataşehir bölgesindeki en büyük kiralama işlemini gerçekleştirmiş oldu.

Türkiye elektrik enerjisi sektörünün lider oyuncusu Enerjisa Enerji A.Ş., elektrik dağıtımı ve satışından oluşan iki ana iş kolunda operasyonel mükemmellik odaklı çalışmalarını yürütürken, 14 ilde 9.2 milyon müşteriye ulaşarak yaklaşık 20 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet sağlıyor. İstanbul'daki satış ve kurumsal fonksiyonlarını yeni ofislerinde birleştiren Enerjisa Enerji A.Ş, merkez ofisini Cushman & Wakefield danışmanlığında Ocak 2019'da Nidakule Ataşehir Batı'ya taşıdı.

Enerjisa Enerji A.Ş, Cushman & Wakefield'ın desteği ile Nidakule Ataşehir Batı ofis binasının%90'a varan kat verimliliği sayesinde alan optimizasyonu yaparak daha verimli bir çalışma ortamına sahip oldu.

İş Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu ve yöneticisi olduğu Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun ilk yatırımı olan ve aynı zamanda dünyanın en önemli yeşil bina sertifikalarından biri olarak kabul edilen LEED Gold (Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik) sertifikasının sahibi Nidakule Ataşehir Batı'da toplam 25 bin m2 alanın kiralama danışmanlığını Cushman & Wakefield üstleniyor.